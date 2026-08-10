Datadog Registered (A) Aktie mit Kurssprung +9,06 % - 10.08.2026

Mit einer Performance von +9,06 % konnte die Datadog Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Datadog Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +20,36 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -12,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,18 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Datadog Registered (A) +74,68 % gewonnen.

Während Datadog Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,20 %. Damit gehört Datadog Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,81 % 1 Monat -13,18 % 3 Monate +20,36 % 1 Jahr +81,41 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Stand: 10.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 331 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.