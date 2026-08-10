Der Börsen-Tag
Börsen im Rückwärtsgang: DAX schwächelt, Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend
Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks geraten unter Druck: Während vor allem kleinere deutsche Werte verlieren, können sich einzelne Tech-Titel und US-Aktien noch behaupten.
Foto: Deutsche Telekom
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend schwächer. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 26.322,05 Punkten und liegt damit 0,13 Prozent im Minus. Der MDAX für mittelgroße Werte gibt deutlicher nach und steht bei 32.270,31 Punkten, ein Rückgang von 0,34 Prozent. Am stärksten unter Druck steht der SDAX: Der Index der kleineren Werte verliert 0,90 Prozent auf 18.517,46 Punkte. Stabil präsentiert sich dagegen der TecDAX, der Technologiewerte-Index verharrt bei 4.072,62 Punkten unverändert. Auch an der Wall Street dominieren leichte Abschläge. Der Dow Jones notiert bei 53.933,51 Punkten und verliert 0,19 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt moderater nach und steht bei 7.750,92 Punkten, ein Minus von 0,08 Prozent. Damit zeigen sowohl die deutschen als auch die US-Märkte eine überwiegend schwächere Tendenz, wobei in Deutschland vor allem die kleineren Werte im SDAX unter Druck geraten, während Technologiewerte im TecDAX sich behaupten können. In den USA fallen die Verluste bislang vergleichsweise moderat aus.
DAX: Qiagen an der Spitze, Deutsche Telekom schwachQiagen führte den DAX mit einem Kursplus von 5,46 Prozent an. Dahinter folgten adidas mit 2,02 Prozent und Scout24 mit 1,61 Prozent. Auf der Verliererseite standen Bayer mit einem Minus von 1,62 Prozent, Beiersdorf mit minus 1,75 Prozent und Deutsche Telekom mit minus 2,87 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 8,33 Prozentpunkten.
MDAX: Sartorius und Deutz im Plus, SUESS MicroTec unter DruckIm MDAX legten Sartorius Vz. um 2,49 Prozent zu. Deutz gewann 2,00 Prozent, AUMOVIO stieg um 1,87 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich Bechtle mit minus 2,98 Prozent und AUTO1 Group mit minus 3,21 Prozent. SUESS MicroTec verzeichnete mit einem Rückgang von 6,65 Prozent den größten Verlust im Index. Die Differenz zwischen dem MDAX-Topwert und dem Schlusslicht betrug 9,14 Prozentpunkte.
SDAX: Evotec gewinnt deutlich, Stabilus stärkster VerliererEvotec war mit einem Plus von 4,46 Prozent der stärkste Wert im SDAX. LPKF Laser & Electronics rückte um 3,31 Prozent vor, Draegerwerk um 2,20 Prozent. Am unteren Ende standen Basler mit minus 4,82 Prozent und GFT Technologies mit minus 6,34 Prozent. Stabilus büßte 8,96 Prozent ein und wies damit den größten Rückgang im SDAX auf. Zwischen Evotec und Stabilus lagen 13,42 Prozentpunkte.
TecDAX: Technologiewerte uneinheitlichIm TecDAX setzte sich Qiagen mit einem Kursanstieg von 5,46 Prozent an die Spitze. Evotec folgte mit einem Plus von 4,46 Prozent, Sartorius Vz. legte 2,49 Prozent zu. Auf der Verliererseite verloren Bechtle 2,98 Prozent und CANCOM SE 3,41 Prozent. SUESS MicroTec fiel um 6,65 Prozent. Damit betrug die Spannweite zwischen dem stärksten und dem schwächsten TecDAX-Wert 12,11 Prozentpunkte.
Dow Jones: Chevron legt zu, NVIDIA gibt nachIm Dow Jones führte Chevron Corporation die Gewinnerliste mit einem Plus von 3,59 Prozent an. Salesforce stieg um 1,96 Prozent, Cisco Systems um 1,93 Prozent. Unter Druck standen The Home Depot mit minus 2,09 Prozent und Apple mit minus 2,47 Prozent. NVIDIA verzeichnete einen Rückgang von 3,06 Prozent und war damit der schwächste Wert des Index. Die Spanne zwischen Chevron und NVIDIA belief sich auf 6,65 Prozentpunkte.
S&P 500: Datadog deutlich im Plus, Coherent fällt zweistelligDatadog Registered (A) war mit einem Kursgewinn von 9,68 Prozent der stärkste Wert im S&P 500. APA Corporation legte 7,96 Prozent zu, Vertex Pharmaceuticals gewann 7,17 Prozent. Am Ende der Rangliste standen The Trade Desk Registered (A) mit minus 5,87 Prozent und Lumentum Holdings mit minus 7,05 Prozent. Coherent verlor 12,36 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang. Zwischen Datadog und Coherent lag eine Differenz von 22,04 Prozentpunkten.
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