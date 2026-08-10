BRS Resources gibt erste Analyseergebnisse von Gesteinsproben aus dem Projekt SilverGold Mountain bekannt

VANCOUVER, BC – 10. August 2026 / IRW-Press / BRS RESOURCES LTD. (das „Unternehmen“ oder „BRS“) (CSE: BRS) (FWB: B4G) freut sich, vorläufige Analyseergebnisse aus seinem 16 Proben umfassenden Gesteinsprobenahmeprogramm auf dem Projekt SilverGold Mountain bekannt zu geben.

Die vorläufigen von Skyline Assayers & Laboratories in Tucson, Arizona zertifizierten Analyseergebnisse bestätigen eine bedeutende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung im gesamten Zielgebiet, wobei Edelmetallgehalte von bis zu 2,06 g/t Au und 76,3 g/t Ag sowie Kupfergehalte von bis zu 1,20 % Cu hervorstechen. Die Probenahmestellen sind in Abbildung 1 unten dargestellt.

STRATEGISCHE LAGE: DER GOLDGÜRTEL MULATOS

Bei der Exploration ist die Lage eines Projekts ein wichtiger Faktor. Das Projekt SilverGold Mountain von BRS liegt strategisch günstig im Zentrum des Goldgürtels Mulatos (in der Region Sierra Madre Occidental im Osten von Sonora, Mexiko), der weithin als einer der bedeutendsten epithermalen Edelmetallkorridore mit hoher Sulfidierung in Nordamerika anerkannt ist. Die Lage des Projekts innerhalb dieser etablierten Bergbaujurisdiktion bietet BRS Zugang zu einem aussichtsreichen geologischen Umfeld und strukturelle Nähe zu bedeutenden produzierenden Goldlagerstätten.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS DES PROGRAMMS

- Hochgradige Edelmetalle: Gesteinsproben ergaben hohe Gold- und Silbergehalte, allen voran Spitzengehalte von 2,06 g/t Au und 76,3 g/t Ag.

- Mehrere Proben mit erhöhten Edelmetallgehalten: Mehrere aneinandergrenzende Proben lieferten konsistente Edelmetallgehalte von über 0,95 g/t Au und 50 g/t Ag, was auf ein zusammenhängendes Zielgebiet hindeutet.

- Kupfermineralisierung: Im gesamten Zielgebiet wurde eine hochgradige Kupfermineralisierung identifiziert, die Kupfergehalte von bis zu 1,20 % Cu lieferte.

GENEHMIGUNGSVERFAHREN UND BEVORSTEHENDE EXPLORATIONSARBEITEN

Parallel zur Zielsynthese treibt das Unternehmen über seine mexikanische Tochtergesellschaft Canson Mining Group S.A. de C.V. die Genehmigungsverfahren voran. BRS bemüht sich aktiv um die Einholung von Bohrgenehmigungen und plant, vor Jahresende vorrangige Bohrziele zu überprüfen.

KOMMENTARE ZUR GEOLOGIE UND ANMERKUNGEN DER UNTERNEHMENSLEITUNG

Allan L. Schappert (CPG, SME-RM), Principal Geologist bei ALS Geo Resources und unabhängige qualifizierte Person (QP), kommentierte:

„Diese ersten vorläufigen Analyseergebnisse von SilverGold Mountain sind ermutigend und belegen das Vorhandensein von Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupfermineralisierungen innerhalb des beprobten Gebiets. Die geochemische Paragenese dieser Metalle stimmt mit den an anderen Stellen in der Region beobachteten Mineralisierungssystemen überein und spricht für die Durchführung weiterer geologischer Kartierungen, Probenahmen und Folgearbeiten.

Mehrere Proben wiesen erhöhte Edelmetallgehalte auf, und es sind weitere Arbeiten erforderlich, um die Ausdehnung, Kontinuität, Ausrichtung und Bedeutung der bisher identifizierten Mineralisierung besser zu verstehen. Darüber hinaus überschreiten mehrere Blei- und Zinkgehalte die oberen Nachweisgrenzen (>1,0 %), und wir sehen dem Eingang der Analyseergebnisse von Proben mit Gehalten über den Nachweisgrenzen erwartungsvoll entgegen, um die geochemischen Eigenschaften des Konzessionsgebiets weiter zu beurteilen.“

Byron Coulthard, President und CEO von BRS Resources Ltd., fügte hinzu:

„Wir sind begeistert von diesen vorläufigen Analyseergebnissen aus SilverGold Mountain. Goldgehalte von bis zu 2,06 g/t Au, Silbergehalte von bis zu 76,3 g/t Ag und Kupfergehalte von bis zu 1,20 % Cu unterstützen unsere fortgesetzte Bewertung des Projekts und helfen dabei, Prioritäten für zukünftige Explorationsaktivitäten festzulegen. Wir freuen uns darauf, unsere technische Bewertung des Konzessionsgebiets voranzutreiben, während die Canson Mining Group ihre Genehmigungs- und Explorationsplanungsaktivitäten fortsetzt.“

Abbildung 1 – Lage der im Juli 2026 auf dem Projekt SilverGold Mountain entnommenen Gesteinsproben

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE (QA/QC) & QUALIFIZIERTE PERSON

Die Gesteinsproben wurden von Skyline Assayers & Laboratories in Tucson, Arizona (nach ISO 17025/ISO 9001 akkreditiert), analysiert. Gold wurde mittels Brandprobe und abschließendem AAS-Verfahren (FA-01) analysiert, während die Multi-Element- und Indikatorelement-Analyse mittels 4-Säuren- und Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren (TE-7) erfolgte. Zu den standardmäßigen QA/QC-Verfahren gehörten die Zugabe zertifizierter Referenzmaterialien und die Analyse von Gesteinsduplikaten.

Bei den in dieser Pressemitteilung genannten Gesteinsproben handelt es sich um selektive Proben, die aus Ausbissen an der Oberfläche und mineralisiertem Material entnommen wurden, das während der Erkundungsfeldarbeiten beobachtet wurde; sie sind nicht unbedingt repräsentativ für die gesamte auf dem Projekt SilverGold Mountain vorhandene Mineralisierung. Die Probenahmestellen wurden auf der Grundlage geologischer Beobachtungen und vor Ort identifizierter Anzeichen einer Mineralisierung ausgewählt. Die Probenahmestellen wurden vor Ort mit einem handgeführten GPS-Gerät erfasst und sind in Abbildung 1 dargestellt.

Allan L. Schappert, CPG, SME-RM, Principal Geologist bei ALS Geo Resources, LLC und eine unabhängige „qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER BRS RESOURCES LTD.

BRS Resources Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Bewertung und den Erwerb von Mineralexplorationskonzessionen unter Anwendung nachhaltiger und innovativer Verfahren konzentriert. BRS legt großen Wert darauf, Vertrauen in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, aufzubauen und durch verantwortungsvolle Ressourcenerschließung dauerhaften Wert für seine Stakeholder zu schaffen.

IM NAMEN DES BOARDS

Byron Coulthard

President und CEO

Tel: 604.657.7004

E-Mail: byron@brsresourcesca.com

Kontakt für Anleger

Jason R. Hylton-Foster

Vice President, Investor Relations

Tel: 604-212-2005

E-Mail: Jason@brsresourcesca.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial des Projekts SilverGold Mountain, zur Bedeutung der Analyseergebnisse, zur Durchführung weiterer Explorationsaktivitäten, zum Fortschritt der Genehmigungsverfahren, zur potenziellen Identifizierung von Bohrzielen, zu künftigen Bohrprogrammen sowie zu den Plänen und Zielen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „könnte“, „würde“, „wird“, „potenziell“, „vorgeschlagen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Erhalts erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, günstiger Explorationsergebnisse sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung, ungünstige Wetterbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen der regulatorischen Anforderungen, operative Risiken, geologische und technische Risiken sowie das Risiko, dass künftige Explorationsaktivitäten möglicherweise keine Ergebnisse liefern, die den aktuellen Erwartungen entsprechen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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Die BRS Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,48 % und einem Kurs von 0,166EUR auf Frankfurt (10. August 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.