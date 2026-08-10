Piloten und Lufthansa gehen in die Schlichtung
- Lufthansa und VC einigen sich auf Schlichtung
- Mediation begleitet Tarifgespräche bei Lufthansa
- Streiks verursachten Kosten von 150 Millionen Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine weiteren Streiks der Piloten fürchten. Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" (VC) gab in einem Rundschreiben an die Mitglieder bekannt, dass man sich mit dem Unternehmen auf ein umfassendes Schlichtungsverfahren geeinigt hat. Es geht dabei um offene Tariffragen in den Flugbetrieben Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings.
Die Verhandlungen sollen demnach zusätzlich von einer Mediation begleitet werden. Laut VC enthält die Vereinbarung definierte Ausstiegsmöglichkeiten für beide Seiten. Lufthansa bestätigte eine grundsätzliche Einigung mit der VC, wollte sich aber aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeit nicht zu Details äußern.
Die VC hat ihre Mitglieder im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zum Streik aufgerufen. Auch während des Festakts zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa fielen hunderte Flüge aus. Das Unternehmen hat die Kosten des Arbeitskampfs auf rund 150 Millionen Euro beziffert.
Flugbetrieb der Cityline eingestellt
Offiziell geht es um Fragen der Altersversorgung und des Gehalts. Hinter dem Konflikt steht aber auch die Strategie des Vorstands, Flugzeuge und damit auch Crews in Flugbetriebe zu verlagern, in denen niedrigere Tarifbestimmungen gelten.
Im April wurde die Regionalgesellschaft Cityline mit rund 1.300 Beschäftigten von einem Tag auf den anderen stillgelegt und rund 20.000 Flüge für den Sommer gestrichen. Andere Verbindungen wurden teils auf die neue, fast namensgleiche Gesellschaft Lufthansa City Airlines verlagert.
Auch die Kabinengewerkschaft Ufo hatte die Lufthansa im April bestreikt. Hier war zuletzt von Gesprächen berichtet worden./ceb/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 8,304 auf Tradegate (10. August 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,97 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -3,73 %/-3,73 % bedeutet.
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Nach dem Streik ist vor dem nächsten Streik bei Lufthansa.......und nach Ende aktueller Weltkrisen ist vor den nächsten Weltkrisen.
Wow, ist die Stimmung hier am Boden, aber vielleicht sollte man doch mal den Ball flach halten. Was ist passiert? LH hat 150 Mio. Streikkosten und 750 Mio. Mehrkosten für Kerosin zu verkraften gehabt und trotzdem immerhin noch einen dreistelligen Millionengewinn eingefahren. Konnte das Management bei der Jahresprognose wissen, dass es einen Iran Krieg geben wird? Wohl kaum, ist wohl höhere Gewalt. Sobald diese Belastung überstanden ist, wird auch wieder ordentlich Gewinn gemacht. Deshalb halte ich 10% Abschlag doch stark für übertrieben.
Ich halte es da eher nach dem Motto: Kaufen, wenn die Kanonen donnern.