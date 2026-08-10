Chevron Corporation Aktie auf Höhenflug - 10.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Chevron Corporation. Mit einer Performance von +4,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,70 % bei Chevron Corporation.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chevron Corporation Aktie damit um -5,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Chevron Corporation um +23,68 % gewonnen.

Während Chevron Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %. Damit gehört Chevron Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,08 % 1 Monat +5,90 % 3 Monate +4,70 % 1 Jahr +21,31 %

Informationen zur Chevron Corporation Aktie

Stand: 10.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,59 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks geraten unter Druck: Während vor allem kleinere deutsche Werte verlieren, können sich einzelne Tech-Titel und US-Aktien noch behaupten.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Shell und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. Shell notiert im Plus, mit +1,92 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +2,38 %. ConocoPhillips legt um +4,21 % zu

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Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.