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    Besonders beachtet!

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    Chevron Corporation Aktie auf Höhenflug - 10.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +4,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Chevron Corporation Aktie auf Höhenflug - 10.08.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

    Chevron Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Chevron Corporation. Mit einer Performance von +4,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,70 % bei Chevron Corporation.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chevron Corporation Aktie damit um -5,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Chevron Corporation um +23,68 % gewonnen.

    Während Chevron Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,27 %. Damit gehört Chevron Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,08 %
    1 Monat +5,90 %
    3 Monate +4,70 %
    1 Jahr +21,31 %
    Stand: 10.08.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Chevron Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,59 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Rückwärtsgang: DAX schwächelt, Tech-Werte trotzen dem Abwärtstrend


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Shell und Co.

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,34 %. Shell notiert im Plus, mit +1,92 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +2,38 %. ConocoPhillips legt um +4,21 % zu

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    Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Chevron Corporation

    +4,38 %
    -2,71 %
    +5,28 %
    +3,39 %
    +22,07 %
    +10,19 %
    +88,12 %
    +78,49 %
    +70,53 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552
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