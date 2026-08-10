Börsen Update USA - 10.08. - Dow Jones schwach -0,27 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 53.889,16 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +4,31 %, Salesforce +2,83 %, Merck & Co +2,03 %, Cisco Systems +1,92 %, Microsoft +1,35 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,70 %, Travelers Companies -2,29 %, Apple -2,07 %, The Home Depot -1,92 %, Sherwin-Williams -1,72 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.657,34 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +8,57 %, Vertex Pharmaceuticals +6,46 %, Diamondback Energy +5,24 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,65 %, Palo Alto Networks +4,36 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -6,91 %, Arm Holdings -4,68 %, Microchip Technology -3,81 %, Intel -3,55 %, DoorDash Registered (A) -3,20 %

Der S&P 500 steht bei 7.749,75 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: APA Corporation +9,50 %, Datadog Registered (A) +8,57 %, Vertex Pharmaceuticals +6,46 %, Broadridge Financial Solutions +6,36 %, NetApp +6,22 %

Flop-Werte: Coherent -11,89 %, Lumentum Holdings -6,91 %, The Trade Desk Registered (A) -5,79 %, Verisk Analytics -5,44 %, Southwest Airlines -4,74 %

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