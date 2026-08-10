Teheran benennt neue oberste Militärführung

Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.

Genius Trump ist der Totengräber für die USA, was deren Macht und Einfluss anbelangt.





Die Iraner haben Zeit, die Amis nicht, Probleme mit dem Volk lösen die Iraner mit Gewalt, was hinlänglich bekannt ist. im Vergleich zu den Amis besitzen sie zusätzlich noch eine höhere Leidensfähigkeit.





Die Iraner werden erst ein Friedensabkommen unterzeichnen:





Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich) Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien) Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen

Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.





Also wird hier erst Bewegung rein kommen, wenn für Donaldo die Schmerzen unerträglich werden.





Was das für Taiwan bedeutet, brauche ich wohl nicht näher auszuführen.





Wer sich auf die Amis unter Donaldo verlässt ist bestenfalls nur verlassen.





Wahnsinn, wie ein "Vollidiot" eine Supermacht in nicht mal 2 Jahren gegen die Wand fahren kann, aber das "hochintelligente" amerikanische Volk hat ja den besten Präsidenten aller Zeiten zum zweiten mal ins Amt gewählt, weil ihnen der Niedergang in der ersten Amtszeit scheinbar noch zu wenig war. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif



