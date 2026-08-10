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    Teheran benennt neue oberste Militärführung

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran besetzt sechs militärische Spitzenposten neu
    • Wahidi führt künftig die Revolutionsgarden an
    • Chamenei bleibt seit mehr als vier Monaten unsichtbar
    Teheran benennt neue oberste Militärführung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Kurz nach der Ernennung eines neuen obersten Sicherheitsberaters werden im Iran sechs militärische Führungspersonen neu bestimmt. Die Dekrete zu den Neubesetzungen wurden am Abend (Ortszeit) auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht, der Nachrichten des obersten iranischen Führers Modschtaba Chamenei transportiert. Iranische Medien berichteten gleichlautend und zeigten Bilder einer Zeremonie, bei der Chamenei jedoch nicht zu sehen ist.

    Nachdem bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen insbesondere zu Beginn des Iran-Kriegs gezielt militärische Führungspersönlichkeiten im Land getötet worden waren, könnten die Neubesetzungen eine gewisse Ordnung in die Führung bringen. Zudem könnten die Ernennungen ein Zeichen dafür sein, dass Teheran von einem akuten Krisenmodus in Richtung Formalisierung und Konsolidierung des Machtapparats übergeht.

    Zwei Namen ragen heraus

    Zwei Persönlichkeiten stechen hierbei hervor: So wird Ahmad Wahidi in den Rang eines Generals befördert und als Oberbefehlshaber der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) formal festgelegt. Er führte die Rolle bereits seit der Tötung seines Vorgängers aus. Zudem wird mit Hossein Taeb ein langjähriger Geheimdienstler zum neuen Chef der paramilitärischen Basidsch-Milizen.

    Daneben wurden die Brigadegeneräle Ali Abdollahi als Stabschef der Streitkräfte und Ali Asmai als Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden ernannt. Zwei weitere Ernennungen betreffen Stellvertreter.

    Oberster Führer seit mehr als vier Monaten nicht in Öffentlichkeit

    Erst am Sonntag hatte Chamenei den ehemaligen IRGC-Kommandeur Mohsen Resai als neuen Vorsitzenden des iranischen Nationalen Sicherheitsrates ernannt. Der Iran-Experte Hamidreza Azizi bewertete in der "New York Times" die Benennung als eine Ausbalancierung des Einflusses des Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf, der in den Verhandlungen mit den USA zuletzt als Chef-Unterhändler auftrat.

    Seit seiner Ernennung zum neuen obersten Führer vor mehr als vier Monaten ist Modschtaba Chamenei nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Seither wird viel über seinen Verbleib und auch seinen Gesundheitszustand spekuliert./mar/DP/he





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