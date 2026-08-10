OHB ersetzt Klöckner im SDax ab 13. August





Und was hat der Höhenflug von OHB mit dem von SpaceX zu tun? Nahezu gar nichts.





Wer entscheidet, wann eine Erholung ausgeblieben ist? Bei SpaceX gab es bis Donnerstag auch keine - da hättest du das gleiche feststellen müssen. Jetzt siehst du bei einer der volatilsten Aktien der Welt nach 2 Tagen Steigung eine klare Erholung. Und was ist, wenn Pistorius heute Nachmittag zwei Mal in einem Satz „OHB“ sagt und der Kurs dann 10% steigt? Gab es dann eine klare Erholung für dich?





Es gibt tausende Aktien mit besseren Fundamentaldaten als SpaceX, aber was heißt das schon? Kurse werden, insbesondere kurzfristig, von so vielen Variablen beeinflusst, dass Fundamentaldaten allenfalls ein guter Ratgeber für Langzeitinvestoren sind. Und die haben bei OHB dieses Jahr über 200% Plus. Für alle anderen, die auf kurzfristige Schwankungen schauen und damit ihr Geld verdienen wollen, sind Tagesgeschehen, Emotionen, einzelne Veranstaltungen etc. viel bedeutender.





Es ergibt überhaupt keinen Sinn, kurzfristige Schwankungen mit Langzeitindikatoren erklären zu wollen. Das macht nur unglücklich, sicher nicht wohlhabend.