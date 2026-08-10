INDEX-MONITOR
OHB ersetzt Klöckner im SDax ab 13. August
- OHB steigt am 13. August in den SDax auf
- Delisting-Angebot von elf Euro läuft bis 12. August
- Klöckner wird nach Übernahme von der Börse genommen
ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB steigt in den SDax auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 232 auf Tradegate (10. August 2026, 20:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,24 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,87 Mrd..
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Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124
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Das sollte sehr positiv auf OHB ausfallen https://www.hartpunkt.de/eu-und-betreiberkonsortium-erreichen-meilenstein-bei-iris%C2%B2-zahl-der-satelliten-wird-aufgestockt/
Heute von kubilis: