RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in seiner am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die "sehr positiv verlaufene Telefonkonferenz" des Anlagenbauers zum zweiten Quartal. Vor allem lobte er die starke Projektpipeline, die Margenentwicklung, den fehlenden Restrukturierungsbedarf sowie den starken freien Barmittelzufluss mit Zielrichtung 500 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 64,30EUR auf Tradegate (10. August 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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