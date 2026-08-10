ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Gea-Ziel auf 74 Euro, Outperform bleibt
- Analyst lobt Konferenz und starke Projektpipeline
- GEA erwartet 500 Millionen Euro freien Cashflow 2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in seiner am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die "sehr positiv verlaufene Telefonkonferenz" des Anlagenbauers zum zweiten Quartal. Vor allem lobte er die starke Projektpipeline, die Margenentwicklung, den fehlenden Restrukturierungsbedarf sowie den starken freien Barmittelzufluss mit Zielrichtung 500 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 64,30 auf Tradegate (10. August 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 10,44 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -0,23 %/+15,35 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 74 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Tag!
Am Montag ist die GEA-IR live für Privatanleger: