PNE Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 10.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -12,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PNE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,39 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -16,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PNE +2,18 % gewonnen.

Während PNE deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,96 %. Damit gehört PNE heute zu den auffälligeren Werten.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,32 % 1 Monat -17,26 % 3 Monate -8,39 % 1 Jahr -31,27 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 10.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 688,27 Mio.EUR € wert.

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Key word(s): Other PNE AG updates on ongoing sales process 10-Aug-2026 / 20:24 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS …

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess 10.08.2026 / 20:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein …

Der Windparkentwickler PNE könnte einem Pressebericht zufolge vollständig in neue Hände gehen. Es liefen Gespräche, in denen das Unternehmen als Ganzes zum Kauf angeboten würde, berichtete das "Handelsblatt" am Montagabend unter Berufung auf mehrere …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Nordex notiert im Minus, mit -0,56 %. RWE notiert im Plus, mit +0,32 %.

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Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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