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    Besonders beachtet!

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    PNE Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die PNE Aktie, bisher, um -12,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Besonders beachtet! - PNE Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 10.08.2026
    Foto: PNE AG

    PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -12,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PNE Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,39 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -16,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PNE +2,18 % gewonnen.

    Während PNE deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,96 %. Damit gehört PNE heute zu den auffälligeren Werten.

    PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,32 %
    1 Monat -17,26 %
    3 Monate -8,39 %
    1 Jahr -31,27 %
    Stand: 10.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 688,27 Mio.EUR € wert.

    PNE AG updates on ongoing sales process


    EQS-Ad-hoc: PNE AG / Key word(s): Other PNE AG updates on ongoing sales process 10-Aug-2026 / 20:24 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS …

    PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess


    EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess 10.08.2026 / 20:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein …

    PNE könnte komplett verkauft werden


    Der Windparkentwickler PNE könnte einem Pressebericht zufolge vollständig in neue Hände gehen. Es liefen Gespräche, in denen das Unternehmen als Ganzes zum Kauf angeboten würde, berichtete das "Handelsblatt" am Montagabend unter Berufung auf mehrere …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Nordex notiert im Minus, mit -0,56 %. RWE notiert im Plus, mit +0,32 %.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -11,52 %
    -16,32 %
    -17,26 %
    -8,39 %
    -31,27 %
    -20,72 %
    +44,27 %
    +404,64 %
    +217,80 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
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