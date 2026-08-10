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    'FT'

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    Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Glencore beteiligt sich an Sherritt-Konsortium
    • Konsortium plant mindestens 55 Prozent zu übernehmen
    • Sherritt besitzt Kobaltraffinerie und Kuba-Anteile
    'FT' - Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt ein
    Foto: Urs Flueeler - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der Rohstoffkonzern Glencore beteiligt sich laut einem Bericht der "Financial Times" an einem Konsortium, das um die Kontrolle des kanadischen Bergbauunternehmens Sherritt International konkurriert. Interessiert daran sei auch ein dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehendes Family Office.

    Sherritt betreibt laut dem Bericht Nordamerikas einzige bedeutende Kobaltraffinerie. Zudem halte Sherritt eine 50-prozentige Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem kubanischen Staatsunternehmen General Nickel Company. Aufgrund der US-Sanktionen gegen Kuba musste Sherritt seine Kuba-Aktivitäten allerdings einfrieren.

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    Das Glencore-Konsortium, zu dem auch Kyma Capital, Trifon Natsis und ein nicht namentlich genannter US-Investor gehören, will frisches Eigenkapital einbringen und mindestens 55 Prozent an Sherritt übernehmen. Parallel bietet Gillon Capital, das Family Office des Trump-nahen Unternehmers Ray Washburne, eine ähnliche Mehrheitsübernahme an.

    Glencore wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht weiter zu dem Bericht äußern./ls/AWP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 6,70 auf Tradegate (10. August 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +5,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 77,98 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 6 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -55,16 %/-25,26 % bedeutet.





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