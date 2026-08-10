Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Kontron-Mehrheit knapp nicht

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Umsatz wächst , bereinigtes EBITDA steigt deutlich





Der Umsatz stieg auf 737,1 Millionen Euro, während das bereinigte Ebitda ohne Sonderbelastungen von 90,9 auf 100,8 Millionen Euro kletterte.





Für die nächsten Monate bedeutet das: Wer die Aktie beobachtet, sollte die Entwicklung entlang zweier Achsen verfolgen. Erstens die operative Marge in der bereinigten Logik, die durch Umsatzplus und höheres bereinigtes Ebitda gestützt wird. Zweitens die Kapitalmarktwirkung der Aktionärsfrage, nachdem Ennoconn nach Pflichtangebot keine Mehrheit erreichen konnte. Die Nachricht liefert damit nicht nur eine Momentaufnahme, sondern setzt auch einen Taktgeber: Sobald das Unternehmen die Sonderkostenfrage weiter einordnet und die Ergebnisqualität im Jahresverlauf bestätigt, kann der Markt die „Umsatz-Story“ in eine dauerhafte Bewertungsbasis übersetzen.





Quelle: https://www.it-boltwise.de/kontron-aktie-legt-kraeftig-zu-umsatz-waechst-bereinigtes-ebitda-steigt-deutlich.html









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Hannes Niederhauser, Kauf





Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.08.2026 / 10:58 CET/CEST





Quelle: https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-DD-Kontron-AG-Hannes-Niederhauser-Kauf/38508706









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So, Leute, die Situation seit meinem Einstieg hat sich in diesem Sommer vom Trend her nicht wesentlich verändert, auch wenn es zwischendurch ein paar rote Kerzen gibt.





Derzeit formt sich die August-Monatskerze, nichts weltbewegendes:













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Der Kurs entwickelt sich um die blaue 20-Monate-Linie pendelnd, die moderat nach oben geneigt ist. Keine Exzesse, kein Knaller, aber ein OK-Aufwärtstrend.









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