Foxconn-Tochter Ennoconn übernimmt Kontron-Mehrheit knapp nicht
- Ennoconn erreicht bei Kontron 48,36 Prozent
- FDI-Freigabe erfolgt, Vollzug am 20. August 2026
- Kontron bleibt eigenständig und plant weitere Synergien
WIEN/LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat bekannt gegeben, dass sämtliche Angebotsbedingungen des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation eingetreten sind. Ennoconn erreiche 48,36 Prozent der Anteile, keine Mehrheit. Die investitionskontrollrechtliche Freigabe (Foreign Direct Investment FDI) erfolgte laut Angaben vom Montagabend bereits. Laut der Foxconn-Tochter Ennoconn werde der Vollzug des Angebots am 20. August 2026 stattfinden.
Ennoconn hatte nach der Überschreitung eines 30-Prozent-Anteils an Kontron ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Linzer gestellt. Kontron riet von der Annahme ab. Die Angebotsfrist lief bis 27. Juli.
Kontron verwies in der Mitteilung am Montagabend darauf, dass Ennoconn auch nach dem Vollzug die 48,36 Prozent nicht überschreiten und keine Mehrheit erreichen werde. "Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant", schrieb die Firma aus Oberösterreich. "Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben." Das bestehende Management werde weiterarbeiten. Dazu sei geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben. Mittelfristig sollen Synergien von rund 40 Millionen Euro entstehen./phs/APA/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 21,96 auf Tradegate (10. August 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -3,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,18 %/+27,74 % bedeutet.
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Korrektur: Hannes hat sie im Rahmen des Pflichtangebots Ennoconn zum Kauf angeboten. Der Erwerb hängt jetzt an behördlichen Genehmigungen die bis spätestens 31.12.2026 erwartet werden.
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Die 120k Aktien die er letzen Monat verkauft hat, hat er aus einem Optionsprogramm bekommen für je 3 € das Stück.... Das hat er direkt versilbert....