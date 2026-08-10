Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Fundamentaldaten, hohe Cashflows und die weiterhin geringe Verschuldung trotz zunehmender Finanzierung von KI-Infrastruktur. Diskutiert werden die ambitionierte Bewertung, sinkende prognostizierte KGVs und die Frage, ob das außergewöhnliche KI-Wachstum anhält. Risiken sehen Anleger in möglichen Korrekturen, einer KI-Blase und künftigem Überangebot bei Chips; zugleich gelten Nachfrage und Kapazitätsengpässe noch länger als unterstützend.