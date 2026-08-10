Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Travelers Companies
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 2
Performance 1M: +13,70 %
Performance 1M: +13,70 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 3
Performance 1M: +20,93 %
Performance 1M: +20,93 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 4
Performance 1M: +10,16 %
Performance 1M: +10,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Fundamentaldaten, hohe Cashflows und die weiterhin geringe Verschuldung trotz zunehmender Finanzierung von KI-Infrastruktur. Diskutiert werden die ambitionierte Bewertung, sinkende prognostizierte KGVs und die Frage, ob das außergewöhnliche KI-Wachstum anhält. Risiken sehen Anleger in möglichen Korrekturen, einer KI-Blase und künftigem Überangebot bei Chips; zugleich gelten Nachfrage und Kapazitätsengpässe noch länger als unterstützend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Merck & Co
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +1,38 %
Performance 1M: +1,38 %
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