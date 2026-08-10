Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,32 %
Performance 1M: +17,39 %
Tagesperformance: +5,41 %
Performance 1M: +2,44 %
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +14,18 %
Tagesperformance: +5,04 %
Performance 1M: +8,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Performance 1M: +12,60 %
Tagesperformance: -4,27 %
Performance 1M: -16,05 %
Tagesperformance: +4,06 %
Performance 1M: +19,95 %
Tagesperformance: +3,75 %
Performance 1M: +10,89 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: +12,02 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: -2,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: +19,41 %
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: +25,70 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +2,95 %
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -9,05 %
Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: +33,33 %
Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: -34,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -2,98 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -9,53 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: -5,11 %
Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: +21,45 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -1,81 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -9,51 %
Tagesperformance: -2,47 %
Performance 1M: -5,06 %
Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: +9,56 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -12,81 %
Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +10,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +38,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: +21,98 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: +1,79 %
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: -9,09 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +13,38 %
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +4,08 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +4,03 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: +20,57 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +1,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -20,25 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: +5,79 %