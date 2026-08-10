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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.306,94€
    Basispreis
    14,70
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    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.244,28€
    Basispreis
    20,84
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,04 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -7,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,39 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,32 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,44 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 4
    Performance 1M: +14,18 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +5,04 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,35 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,04 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 6
    Performance 1M: +12,60 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -4,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: -16,05 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,27 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 8
    Performance 1M: +19,95 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,89 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 10
    Performance 1M: +12,02 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,55 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    Dexcom
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 12
    Performance 1M: +19,41 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,70 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,95 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 15
    Performance 1M: -9,05 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 16
    Performance 1M: +33,33 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 17
    Performance 1M: -34,67 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und angekündigtem Aktienrückkauf. Diskutiert werden ein Gewinnsprung, die Sonderkonjunktur bei Speicherchips und die Frage, ob der Kursanstieg von rund 3.000 % fundamental gerechtfertigt ist. Skeptiker verweisen auf eine möglicherweise überschrittene Chip-Zyklusphase, begrenztes Wachstum und eine unter den hohen Erwartungen liegende Umsatzprognose; neue Tiefstände werden nicht ausgeschlossen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 18
    Performance 1M: -2,98 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 19
    Performance 1M: -9,53 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 20
    Performance 1M: -5,11 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 21
    Performance 1M: +21,45 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    Xcel Energy
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 22
    Performance 1M: -1,81 %
    Chart Xcel Energy
    ISIN: US98389B1008
    WKN: 855009
    Die Xcel Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    American Electric Power
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,51 %
    Chart American Electric Power
    ISIN: US0255371017
    WKN: 850222
    Die American Electric Power Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    Exelon
    Tagesperformance: -2,47 %
    Platz 24
    Performance 1M: -5,06 %
    Chart Exelon
    ISIN: US30161N1019
    WKN: 852011
    Die Exelon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,47 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,56 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 26
    Performance 1M: -12,81 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 27
    Performance 1M: +10,16 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Fundamentaldaten, hohe Cashflows und die weiterhin geringe Verschuldung trotz zunehmender Finanzierung von KI-Infrastruktur. Diskutiert werden die ambitionierte Bewertung, sinkende prognostizierte KGVs und die Frage, ob das außergewöhnliche KI-Wachstum anhält. Risiken sehen Anleger in möglichen Korrekturen, einer KI-Blase und künftigem Überangebot bei Chips; zugleich gelten Nachfrage und Kapazitätsengpässe noch länger als unterstützend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Palantir
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 28
    Performance 1M: +38,65 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung von rund 27–30 % und die Erwartung weiterer Anstiege bis 180 Euro. Einige bedauern den verpassten Einstieg, andere empfehlen einen gestaffelten Kauf. Langfristig werden Palantir sehr gute Geschäftsaussichten und das Potenzial für eine Bewertung von über einer Billion Euro zugeschrieben. Zugleich wird vor übermäßiger Euphorie gewarnt; die hohe Bewertung müsse erst in das künftige Wachstum hineinwachsen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 29
    Performance 1M: +21,98 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 30
    Performance 1M: +1,79 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 31
    Performance 1M: -9,09 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 32
    Performance 1M: +13,38 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 33
    Performance 1M: +4,08 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 34
    Performance 1M: +4,03 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 35
    Performance 1M: +20,57 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 36
    Performance 1M: +1,58 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen besser als erwarteten Quartalszahlen und einem fallenden Aktienkurs. Umsatz und bereinigtes EPS übertrafen die Schätzungen, der Ausblick wurde leicht angehoben und die Dividende bestätigt. Belastend wirken jedoch rückläufige organische Umsätze, schwächerer Volumen-Mix, erwartete Gewinnrückgänge und hohe Abschreibungen. Diskutiert werden zudem die Turnaround-Chancen, die Bewertung und die Nachhaltigkeit der Dividende.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 37
    Performance 1M: -20,25 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 38
    Performance 1M: +5,79 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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