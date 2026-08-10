Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +9,79 %
Tagesperformance: +9,79 %
Platz 2
Performance 1M: -13,18 %
Performance 1M: -13,18 %
APA Corporation
Tagesperformance: +9,21 %
Tagesperformance: +9,21 %
Platz 3
Performance 1M: +21,94 %
Performance 1M: +21,94 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,48 %
Tagesperformance: -7,48 %
Platz 4
Performance 1M: +17,39 %
Performance 1M: +17,39 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +6,82 %
Tagesperformance: +6,82 %
Platz 5
Performance 1M: +4,77 %
Performance 1M: +4,77 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -6,65 %
Tagesperformance: -6,65 %
Platz 6
Performance 1M: -5,50 %
Performance 1M: -5,50 %
Broadridge Financial Solutions
Tagesperformance: +6,61 %
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 7
Performance 1M: +9,82 %
Performance 1M: +9,82 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +6,46 %
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 8
Performance 1M: -18,78 %
Performance 1M: -18,78 %
NetApp
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 9
Performance 1M: +15,74 %
Performance 1M: +15,74 %
Valero Energy
Tagesperformance: +5,70 %
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 10
Performance 1M: +6,02 %
Performance 1M: +6,02 %
EOG Resources
Tagesperformance: +5,64 %
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 11
Performance 1M: -0,21 %
Performance 1M: -0,21 %
Phillips 66
Tagesperformance: +5,54 %
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 12
Performance 1M: +6,74 %
Performance 1M: +6,74 %
Devon Energy
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 13
Performance 1M: +1,12 %
Performance 1M: +1,12 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 14
Performance 1M: +2,44 %
Performance 1M: +2,44 %
SLB
Tagesperformance: +5,35 %
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 15
Performance 1M: +5,71 %
Performance 1M: +5,71 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 16
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 17
Performance 1M: -30,54 %
Performance 1M: -30,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der TTD-Aktie und Käufe auf niedrigerem Niveau um 11–12 Euro beziehungsweise Dollar. Diskutiert werden eine mögliche Erholung, die durch schwache Geschäftszahlen und enttäuschende Prognosen beschädigte Wachstumsstory sowie die Bewertung. Zudem vergleichen Anleger TTD mit AppLovin und warnen vor der übermächtigen Konkurrenz durch Google und Amazon.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 18
Performance 1M: +14,18 %
Performance 1M: +14,18 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,09 %
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 19
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
Halliburton
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 20
Performance 1M: -7,25 %
Performance 1M: -7,25 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 21
Performance 1M: -4,39 %
Performance 1M: -4,39 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 22
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 23
Performance 1M: +6,88 %
Performance 1M: +6,88 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,66 %
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 24
Performance 1M: +13,57 %
Performance 1M: +13,57 %
First Solar
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 25
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 26
Performance 1M: -5,74 %
Performance 1M: -5,74 %
CIENA
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 27
Performance 1M: -11,93 %
Performance 1M: -11,93 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 28
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,84 %
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 29
Performance 1M: +9,94 %
Performance 1M: +9,94 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 30
Performance 1M: -0,90 %
Performance 1M: -0,90 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 31
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 32
Performance 1M: -1,55 %
Performance 1M: -1,55 %
eBay
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 33
Performance 1M: -5,42 %
Performance 1M: -5,42 %
Corning
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 34
Performance 1M: -15,17 %
Performance 1M: -15,17 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 35
Performance 1M: +12,02 %
Performance 1M: +12,02 %
Altria Group
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 36
Performance 1M: -9,35 %
Performance 1M: -9,35 %
PPG Industries
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 37
Performance 1M: +1,43 %
Performance 1M: +1,43 %
Yum Brands
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 38
Performance 1M: -11,38 %
Performance 1M: -11,38 %
Pool
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 39
Performance 1M: -1,91 %
Performance 1M: -1,91 %
Carnival
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 40
Performance 1M: +7,10 %
Performance 1M: +7,10 %
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