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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.116,88€
    Basispreis
    3,17
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    × 12,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.932,13€
    Basispreis
    7,10
    Ask
    × 12,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,24 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +9,79 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,18 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,79 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +9,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,94 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,21 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -7,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: +17,39 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,48 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: +6,82 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,77 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,82 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -6,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: -5,50 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,65 %.

    Broadridge Financial Solutions
    Tagesperformance: +6,61 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,82 %
    Chart Broadridge Financial Solutions
    ISIN: US11133T1034
    WKN: A0MMP1
    Die Broadridge Financial Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,61 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +6,46 %
    Platz 8
    Performance 1M: -18,78 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,46 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +6,39 %
    Platz 9
    Performance 1M: +15,74 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,39 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +5,70 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,02 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,70 %.

    EOG Resources
    Tagesperformance: +5,64 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,21 %
    Chart EOG Resources
    ISIN: US26875P1012
    WKN: 877961
    Die EOG Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,64 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,74 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +5,50 %
    Platz 13
    Performance 1M: +1,12 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,50 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +5,39 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,44 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,39 %.

    SLB
    Tagesperformance: +5,35 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,71 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,35 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -5,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: -30,54 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der TTD-Aktie und Käufe auf niedrigerem Niveau um 11–12 Euro beziehungsweise Dollar. Diskutiert werden eine mögliche Erholung, die durch schwache Geschäftszahlen und enttäuschende Prognosen beschädigte Wachstumsstory sowie die Bewertung. Zudem vergleichen Anleger TTD mit AppLovin und warnen vor der übermächtigen Konkurrenz durch Google und Amazon.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,14 %
    Platz 18
    Performance 1M: +14,18 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,14 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +5,09 %
    Platz 19
    Performance 1M: +8,35 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,09 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: +4,95 %
    Platz 20
    Performance 1M: -7,25 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,95 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: +4,93 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,39 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,93 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: +4,86 %
    Platz 22
    Performance 1M: +8,71 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,86 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: +4,73 %
    Platz 23
    Performance 1M: +6,88 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,73 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 24
    Performance 1M: +13,57 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    First Solar
    Tagesperformance: -4,60 %
    Platz 25
    Performance 1M: +8,35 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,60 %.

    Southwest Airlines
    Tagesperformance: -4,41 %
    Platz 26
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart Southwest Airlines
    ISIN: US8447411088
    WKN: 862837
    Die Southwest Airlines Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,41 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 27
    Performance 1M: -11,93 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Host Hotels & Resorts
    Tagesperformance: -4,02 %
    Platz 28
    Performance 1M: -3,66 %
    Chart Host Hotels & Resorts
    ISIN: US44107P1049
    WKN: 918239
    Die Host Hotels & Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,02 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 29
    Performance 1M: +9,94 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 30
    Performance 1M: -0,90 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Lennox International
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 31
    Performance 1M: -19,12 %
    Chart Lennox International
    ISIN: US5261071071
    WKN: 924838
    Die Lennox International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 32
    Performance 1M: -1,55 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    eBay
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 33
    Performance 1M: -5,42 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    Corning
    Tagesperformance: -3,51 %
    Platz 34
    Performance 1M: -15,17 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,51 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 35
    Performance 1M: +12,02 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Altria Group
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 36
    Performance 1M: -9,35 %
    Chart Altria Group
    ISIN: US02209S1033
    WKN: 200417
    Die Altria Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    PPG Industries
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 37
    Performance 1M: +1,43 %
    Chart PPG Industries
    ISIN: US6935061076
    WKN: 852026
    Die PPG Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Yum Brands
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 38
    Performance 1M: -11,38 %
    Chart Yum Brands
    ISIN: US9884981013
    WKN: 909190
    Die Yum Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Pool
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 39
    Performance 1M: -1,91 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 40
    Performance 1M: +7,10 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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