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NVIDIA Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.08.2026
Am 10.08.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -3,08 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.
NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -3,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,46 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +11,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +21,32 % gewonnen.
Während NVIDIA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %.
NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,28 %
|1 Monat
|+10,16 %
|3 Monate
|+6,46 %
|1 Jahr
|+23,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Fundamentaldaten, hohe Cashflows und die weiterhin geringe Verschuldung trotz zunehmender Finanzierung von KI-Infrastruktur. Diskutiert werden die ambitionierte Bewertung, sinkende prognostizierte KGVs und die Frage, ob das außergewöhnliche KI-Wachstum anhält. Risiken sehen Anleger in möglichen Korrekturen, einer KI-Blase und künftigem Überangebot bei Chips; zugleich gelten Nachfrage und Kapazitätsengpässe noch länger als unterstützend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Zur NVIDIA Diskussion
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,58 Bil.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.08.2026
Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im US Tech 100.
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 10.08.2026
Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im Dow Jones.
Börsen Update USA - 10.08. - Dow Jones schwach -0,27 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. Intel notiert im Minus, mit -4,01 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -3,58 %. Broadcom verliert -1,21 %
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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.