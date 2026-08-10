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    Nvidia und Wall Street wollen halbe Billion Dollar für KI einsammeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia und Wall-Street mobilisieren 500 Mrd. Dollar
    • Fonds sollen Rechenzentren mit Nvidia-Chips ausbauen
    • KI-Rechenzentren benötigen allein in den USA 70 GW
    Nvidia und Wall Street wollen halbe Billion Dollar für KI einsammeln
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia und Finanz-Schwergewichte der Wall Street wollen mindestens eine halbe Billion Dollar für Investitionen in KI-Infrastruktur mobilisieren. Zum Projekt gehört, in großem Stil Investorengelder für Fonds zum Ausbau von Rechenzentren mit Chipsystemen von Nvidia anzulocken. An der Partnerschaft beteiligen sich unter anderem Goldman Sachs sowie die Investmentfirmen Apollo , Blackrock und KKR . Es gab am Montag zunächst keine Angaben dazu, in welchem Zeitraum die mehr als 500 Milliarden Dollar (aktuell 433 Mrd Euro) gesammelt werden sollen.

    Nvidia ist der mit Abstand führende Anbieter von Chipsystemen für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Vor allem Cloud-Schwergewichte wie Amazon , Google , Microsoft und Meta stecken gerade hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren. Von den neuen Fonds sollen unter anderem KI-Labore und Start-ups profitieren, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang im US-Wirtschaftssender CNBC. Nvidia kaufte sich in den vergangenen Monaten zum Teil selbst bei KI-Firmen ein, die im Gegenzug die Erlöse in Technik des Chipkonzerns investieren. Diese Kreislauf-Deals wurden am Markt zum Teil mit Sorge betrachtet.

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    Huang verwies darauf, dass man beim Aufbau von Rechenzentren pro Gigawatt Stromverbrauch etwa 50 bis 60 Milliarden Dollar ausgeben müsse. Blackrock-Chef Larry Fink betonte, dass allein die USA nach aktuellen Schätzungen KI-Rechenzentren mit einer Leistung von mehr als 70 Gigawatt brauchen würden. Goldman-Sachs-Chef David Solomon räumte ein, dass es im KI-Wettbewerb Gewinner und Verlierer geben werde. Die Partner gehen aber davon aus, dass sich Computer-Kapazität als Investment-Kategorie durchsetzen werde./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 277,4 auf Nasdaq (10. August 2026, 23:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,57 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +24,11 %/+44,79 % bedeutet.





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