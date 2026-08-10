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    Bombendrohung gegen US-Konsulat in Halifax - Verdächtiger festgenommen

    Für Sie zusammengefasst
    • 54-Jähriger nach Bombendrohung festgenommen
    • Propangastank und mutmaßlich brennbare Flüssigkeiten
    • Straßen gesperrt und Bereiche in Halifax evakuiert
    Bombendrohung gegen US-Konsulat in Halifax - Verdächtiger festgenommen
    Foto: Siarhei - 356130783

    HALIFAX (dpa-AFX) - Nach einer Bombendrohung gegen das US-Konsulat in der westkanadischen Stadt Halifax hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 54-Jährige werde derzeit verhört, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. In seinem Fahrzeug seien ein Propangastank sowie mehrere Behälter mit vermutlich brennbarer Flüssigkeit entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

    Die Polizei wurde demnach am Sonntagabend über eine Bombendrohung gegen die US-Vertretung informiert. In der Folge sei der Verdächtige identifiziert und geortet worden. Am Montagmorgen entdeckten Beamte sein Fahrzeug in einem Parkhaus. Wegen des Propangastanks und des Behälters mit mutmaßlich brennbarer Flüssigkeit sei eine Spezialeinheit für Sprengstoffe angerückt. Mehrere Straßen im Zentrum von Halifax seien gesperrt und Bereiche evakuiert worden. In der Nähe des Fahrzeugs sei zudem eine verdächtige Tasche gefunden worden.

    Nach einer Untersuchung gab die Polizei später Entwarnung. Die gesperrten Straßen wurden wieder freigegeben. Über den Hintergrund der Drohung wurden zunächst keine Angaben gemacht./apo/DP/he






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