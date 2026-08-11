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    Juno International Corporation erwirbt Wertpapiere von Rocky Shore Gold Ltd.

    TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / Juno International Corporation (vormals Northfield Capital Corporation) (der „Käufer“) gibt bekannt, dass er am 24. Juli 2026 das Eigentum und die Kontrolle über 1.549.000 Stammaktien (die „betreffenden Aktien“) von Rocky Shore Gold Ltd. (das „Unternehmen“) über die Canadian Securities Exchange erworben hat, was unmittelbar nach dieser Transaktion etwa 0,65 % aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt entspricht.

     

    Unmittelbar vor der oben beschriebenen Transaktion hielt der Käufer insgesamt 40.569.188 Stammaktien des Unternehmens sowie Stammaktienkaufwarrants, die den Käufer zum Erwerb weiterer 5.180.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen (die „Warrants“), was auf nicht verwässerter Basis etwa 17,11 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 18,88 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die Warrants ausgeübt werden). Nach Abschluss der oben beschriebenen Transaktion besitzt und kontrolliert der Käufer insgesamt 42.118.188 Stammaktien des Unternehmens (die „gehaltenen Aktien“) sowie 5.180.000 Warrants, was unmittelbar nach der oben beschriebenen Transaktion auf nicht verwässerter Basis etwa 17,76 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum 24. Juli 2026 entspricht (bzw. auf teilweise verwässerter Basis etwa 19,52 %, unter der Annahme, dass ausschließlich die Warrants ausgeübt werden).

     

    Unmittelbar vor der oben beschriebenen Transaktion hielten der Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen (Robert Cudney und Cudney Stables Inc., ein Unternehmen im Besitz von Herrn Cudney) insgesamt 41.074.487 Stammaktien des Unternehmens sowie wandelbare Wertpapiere, die den Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen zum Erwerb weiterer 6.255.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigten (die „wandelbaren Wertpapiere“) (wobei von diesen Gesamtzahlen 40.569.188 Stammaktien und 5.180.000 Warrants direkt vom Käufer, 400.000 Stammaktien von Cudney Stables Inc. und 105.299 Stammaktien sowie 1.075.000 Aktienoptionen von Herrn Cudney gehalten wurden), was auf nicht verwässerter Basis etwa 17,32 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 19,44 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die wandelbaren Wertpapiere ausgeübt werden). Nach Abschluss der oben beschriebenen Transaktion besitzen und kontrollieren der Käufer sowie die mit ihm gemeinsam handelnden Personen insgesamt 42.623.487 Stammaktien des Unternehmens sowie wandelbare Wertpapiere, die den Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen zum Erwerb weiterer 6.255.000 Stammaktien berechtigen (wovon insgesamt 42.118.188 Stammaktien und 5.180.000 Warrants direkt vom Käufer, 400.000 Stammaktien von Cudney Stables Inc. und 105.299 Stammaktien sowie 1.075.000 Aktienoptionen von Herrn Cudney gehalten werden), was zum 24. Juli 2026 unmittelbar nach der oben beschriebenen Transaktion und auf nicht verwässerter Basis etwa 17,97 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 20,08 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die wandelbaren Wertpapiere ausgeübt werden).

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    Juno International Corporation erwirbt Wertpapiere von Rocky Shore Gold Ltd. TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / Juno International Corporation (vormals Northfield Capital Corporation) (der „Käufer“) gibt bekannt, dass er am 24. Juli 2026 das Eigentum und die Kontrolle über 1.549.000 Stammaktien (die …
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