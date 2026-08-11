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    Rheinmetall-Aktie verkaufen? Über 20 % Kursgewinn in einer Woche! OHB mit Kaufempfehlung! Bayer-Partner MustGrow startet Neubewertung!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Um über 20 % ist die Aktie von MustGrow Biologics in der vergangenen Woche geklettert. Damit könnte die Aktie endlich die Neubewertung eingeleitet haben. Analysten halten deutlich …

    Rheinmetall-Aktie verkaufen? Über 20 % Kursgewinn in einer Woche! OHB mit Kaufempfehlung! Bayer-Partner MustGrow startet Neubewertung!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Um über 20 % ist die Aktie von MustGrow Biologics in der vergangenen Woche geklettert. Damit könnte die Aktie endlich die Neubewertung eingeleitet haben. Analysten halten deutlich höhere Kurse für realistisch. In den kommenden Jahren soll sich der Umsatz vervielfachen und ein deutlicher Gewinn erzielt werden. Zudem könnte MustGrow von Meilensteinzahlungen des Partners Bayer profitieren. Die Gewinne daraus sind nicht in den Analystenschätzungen enthalten. Bei Rheinmetall reduzieren Analysten ihre Umsatzschätzung für 2028. Auch beim Cashflow und der Marge sehen die Experten Risiken. Daher stufen sie die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns von "Halten" auf "Verkaufen" ab. Optimistisch sind Analysten dagegen bei OHB. Wichtig für die Investmentstory ist, dass die deutsche Weltraumhoffnung in den kommenden Monaten große Aufträge an Land zieht.

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