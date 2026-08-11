Adidas mit 200 EUR-Reboundmöglichkeit - Puma stolpert kurz und sprintet weiter - Desert Gold steht vor dem Ausbruch!

Die großen deutschen Sportartikelhersteller kämpfen jeder für sich in einem zunehmend schwierigen Konsumumfeld um Marktanteile, Margen und die Gunst der Käufer und Investoren. Während das eine Unternehmen mit den drei Streifen aus Herzogenaurach …



