Paulaner Spezi geht nach Österreich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Paulaner bringt seinen Spezi nach Österreich. Ab 2027 werde das Cola-Mix-Getränk dort angeboten, erklärt die Münchner Brauerei. Möglich macht das eine Lizenzvereinbarung - denn was wo Spezi heißen darf, ist eine komplizierte Sache.

In Deutschland hat zwar die Augsburger Brauerei Riegele seit den 50er-Jahren die Namensrechte für Spezi, Paulaner darf sie aber seit einer Einigung in den 70er Jahren nutzen und ist inzwischen größter Anbieter im Heimatmarkt. Zudem hat sich Paulaner bereits vergangenes Jahr von Riegele die Erlaubnis geholt, in der Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich und Polen Spezi anzubieten.