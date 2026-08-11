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    Autohersteller verdienen im Schnitt deutlich weniger je Auto

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn je Auto sinkt auf 1.187 Euro
    • Ebit der Hersteller fällt deutlich stärker als Umsatz
    • US-Zölle und Preiskampf in China belasten weiter
    Autohersteller verdienen im Schnitt deutlich weniger je Auto
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - 15 große Automobilhersteller haben laut einer aktuellen Auswertung im ersten Halbjahr 2026 im Schnitt operativ deutlich weniger pro Auto verdient. Das durchschnittliche Konzern-Ebit je ausgeliefertem Auto sank von 1.409 auf 1.187 Euro, wie aus einem Report des Center of Automotive Management (CAM) hervorgeht. Ebit bezeichnet eine betriebswirtschaftliche Gewinnkenngröße und steht für "Earnings Before Interest and Taxes", auf Deutsch "Gewinn vor Zinsen und Steuern".

    Insgesamt sank das operative Ergebnis (Ebit) der untersuchten Hersteller laut Auswertung um 17,5 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro. Der Rückgang von 17,5 Prozent fällt demnach wesentlich stärker aus als das Umsatzminus von 1,4 Prozent. Dies zeige, dass nicht in erster Linie der Umsatz, sondern die Fähigkeit zur Umwandlung der Erlöse in operative Ergebnisse unter Druck steht, heißt es darin.

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    Schere zwischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung "Alarmsignal"

    "Die Schere zwischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist das eigentliche Alarmsignal des ersten Halbjahres: Wenn das Ebit zwölfmal so stark einbricht wie der Umsatz, verliert die Branche nicht Marktanteile, sondern Ertragskraft", sagte Studienleiter Stefan Bratzel laut Mitteilung. Unter der Ertragskraft versteht man die langfristige Fähigkeit eines Unternehmens, Gewinne zu erzielen.

    Die Auswertung beruht unter anderem auf bis zum 6. August 2026 veröffentlichten Geschäfts- und Quartalsangaben der betrachteten Automobilkonzerne. Große chinesische Hersteller wurden aufgrund fehlender vollständig vergleichbarer Halbjahresangaben nicht berücksichtigt.

    In der Auswertung berücksichtigt wurden Toyota , die VW-Gruppe , Hyundai (einschließlich Kia), Stellantis (inkl. Leapmotor International), GM, Ford , Mercedes , BMW , Tesla , Honda , Nissan , Renault , Suzuki , Mazda und Mitsubishi.

    Für die zweite Jahreshälfte ist laut CAM keine breite Entspannung zu erwarten. Unter anderem US-Zölle und der intensive Preiswettbewerb in China dürften die Branche demnach weiterhin belasten./cab/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 59,33 auf Lang & Schwarz (10. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,53 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +6,21 %/+60,65 % bedeutet.





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