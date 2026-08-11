Intel-Kapitalerhöhung sogar noch größer? Aktie im Minus!

Grund dafür soll der gewaltige Ansturm von Investoren sein: Laut Insidern liegen Aufträge über mehr als 100 Milliarden US-Dollar vor. Damit ist das Angebot mehrfach überzeichnet. Wird zusätzlich die Mehrzuteilungsoption genutzt, könnte Intel sogar deutlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar einsammeln.

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen will der US-Chiphersteller die am Montag angekündigte Aktienplatzierung von 15 auf rund 20 Milliarden US-Dollar erhöhen. Das wäre ein Drittel mehr als ursprünglich geplant. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anleger sollen die neuen Aktien jedoch mit Rabatt erhalten. Der Ausgabepreis soll bei rund 95 US-Dollar oder darüber liegen. Bei 95 US-Dollar entspräche das einem Abschlag von 6,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie Bloomberg berichtet. Größe und Preis stehen jedoch noch nicht endgültig fest. Intel wollte sich dazu nicht äußern.

An der Börse sorgte die mögliche Verwässerung zunächst für Druck. Die Intel-Aktie verlor am Montag im regulären Handel 4,1 Prozent und gab nach Börsenschluss leicht nach. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Plus von rund 164 Prozent zu Buche.

Konzernchef Lip-Bu Tan hat die Sanierung der Intel-Finanzen zur Priorität gemacht und dafür bereits externe Investoren gewonnen, darunter die US-Regierung und sogar den Chip-Rivalen Nvidia.

Intel ist damit Teil eines viel größeren KI-Geldregens. Alphabet arbeitet an Eigenkapitalmaßnahmen von bis zu 85 Milliarden US-Dollar. Oracle plant ein Aktienverkaufsprogramm über 20 Milliarden US-Dollar. JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup begleiten die Intel-Platzierung.

Für Anleger stellt sich die entscheidende Frage: Kann Intel die Milliarden nutzen, um dauerhaft vom KI-Boom zu profitieren – oder bezahlen Altaktionäre den Neustart mit zu großer Verwässerung?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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