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    Ex-Date-Update

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    Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt

    Ausschüttungen, Renditen, Ex-Date: Diese Aktien stehen heute im Dividendenkalender ganz oben.

    Ex-Date-Update - Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt
    Foto: Gerry Broome - dpa

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 11.08.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Aktuelle Dividendentermine: Ex-Dividenden-Tag am 11.08.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Ford Motor
    		US +7,07 % quartalsweise 0,15USD
    Visa (A)
    		US +0,71 % quartalsweise 0,67USD
    Nomad Foods
    		VG +4,30 % quartalsweise 0,17USD
    Alcoa
    		US +1,27 % quartalsweise 0,10USD
    Hercules Technology Growth Capital
    		US +10,60 % quartalsweise 0,40USD
    Southern Copper
    		US +2,96 % quartalsweise 1,10USD
    American Water Works
    		US +2,48 % quartalsweise 0,90USD
    Essential Utilities
    		US +2,58 % quartalsweise 0,36USD
    HF Sinclair Corporation
    		US +4,91 % quartalsweise 0,53USD
    Pulse Seismic
    		CA +14,40 % quartalsweise 0,02CAD
    Cheesecake Factory
    		US +2,05 % quartalsweise 0,30USD
    Willis Lease Finance
    		US +0,79 % quartalsweise 0,13USD
    Eagle Point Credit Company Inc
    		US +26,41 % monatlich 0,06USD
    Kingstone Companies
    		US +0,67 % quartalsweise 0,06USD
    Ingram Micro Holding
    		US - quartalsweise 0,09USD
    Ryan Specialty Holdings Registered (A)
    		US +0,75 % quartalsweise 0,13USD
    Pc Connection
    		US +0,94 % quartalsweise 0,20USD
    Eagle Point Income Company
    		US +13,67 % monatlich 0,11USD
    EMS-CHEMIE HOLDING
    		CH +2,71 % interim 3,75CHF
    Visa -A CAD hedged-
    		US +0,71 % quartalsweise 0,67USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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