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    Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2026: FFO I am oberen Prognose-Ende

    Starkes Wachstum, strategische Zukäufe und ein erfolgreicher Börsengang prägen das erste Halbjahr 2026 und stärken die Basis für weiteres profitables Wachstum.

    Starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2026: FFO I am oberen Prognose-Ende
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • **FFO I** aus dem Vermietungsgeschäft stieg im ersten Halbjahr 2026 um 9 % auf **100,2 Mio. Euro**; für das Gesamtjahr wird der Wert am oberen Ende der Prognosespanne erwartet.
    • Das polnische Mietportfolio wurde durch den Erwerb des **R4R-Portfolios mit rund 5.300 Wohnungen** auf etwa **9.100 Einheiten** erweitert; der Kaufpreis lag bei rund 575 Mio. Euro.
    • In Polen wurden **1.350 Wohnungen verkauft** – mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Verkaufsergebnis erhöhte sich um 12 % auf **18,6 Mio. Euro**, der FFO II stieg um 11 % auf **118,6 Mio. Euro**.
    • Der erfolgreiche **ROBYG-Börsengang** brachte dem TAG-Konzern rund **282 Mio. Euro Bruttoerlöse**; TAG bleibt mit 67,1 % Mehrheitsaktionär und kann die Mittel für weiteres Wachstum einsetzen.
    • Die Immobilienportfolios verzeichneten positive Wertentwicklungen: Das deutsche Portfolio legte im ersten Halbjahr um **1,5 %** zu. Der EPRA NTA je Aktie stieg um 6 % auf **21,38 Euro**.
    • Die Prognosen für 2026 wurden bestätigt. Nach dem ROBYG-IPO sinkt der pro-forma-LTV auf rund **42,2 %**; außerdem wurde der Vorstandsvertrag von Claudia Hoyer bis **30. Juni 2032** verlängert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei TAG Immobilien ist am 11.08.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.325,68PKT (-0,58 %).


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    ISIN:DE0008303504WKN:830350
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