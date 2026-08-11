NORMA Group: Gewinnmarge steigt stark – Industrie wächst im Q2 2026
Trotz Gegenwind durch Wechselkurseffekte zeigt der Konzern im zweiten Quartal 2026 klare Fortschritte bei Profitabilität, Effizienz und strategischer Neuausrichtung.
Foto: NORMA Group
- Der Konzernumsatz lag im zweiten Quartal 2026 bereinigt um Währungseffekte mit 0,1 % leicht über dem Vorjahr; berichtet sank er aufgrund negativer Wechselkurseffekte um 0,6 % auf 211,8 Mio. Euro.
- Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das bereinigte EBIT stieg von 2,3 Mio. auf 7,6 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge von 1,1 % auf 3,6 %. Gründe waren niedrigere Material-, Personal- und Gemeinkosten sowie NewNORMA-Maßnahmen.
- Der Geschäftsbereich Industry Applications wuchs währungsbereinigt um 8,4 % und erzielte einen berichteten Umsatzanstieg von 7,0 % auf 70,6 Mio. Euro. Wachstum kam unter anderem aus Rechenzentren, Batterie-Energiespeichern und Energieinfrastruktur.
- Mobility & New Energy blieb wegen der schwachen globalen Automobilnachfrage unter Druck: Der währungsbereinigte Umsatz sank im zweiten Quartal um 3,7 %, berichtet um 4,0 % auf 141,3 Mio. Euro.
- Die NewNORMA-Transformation wurde weiter umgesetzt: Die Organisations- und Kostenstruktur wurde verschlankt, der Stellenabbau in Deutschland abgeschlossen und die Umsatzbasis stärker auf margenstarkes, wiederkehrendes Geschäft sowie Cashflow ausgerichtet.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein Umsatzwachstum von rund 0 bis 2 %, eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 2 bis 4 % und ein operativer Netto-Cashflow von 10 bis 20 Mio. Euro. Ein Strategie-Update ist für den 19. Oktober 2026 angekündigt.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.522,12PKT (-0,74 %).
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