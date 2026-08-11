TAG Immobilien verdient operativ dank höherer Mieten mehr
- Nettomieteinnahmen steigen um 6,7 Prozent
- Operativer Gewinn legt um 9,4 Prozent zu
- Jahresgewinn sinkt wegen niedrigerer Bewertung
HAMBURG (dpa-AFX) - Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich insgesamt um 6,7 Prozent auf 196,6 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 2,9 Prozent und in Polen um 2,4 Prozent gestiegen.
Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um 9,4 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr wurde der Konzern für die Kennziffer zuversichtlicher und peilt nun das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 114,5 Millionen Euro, nach 151,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 13,93 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -2,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,55 %.
Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +24,72 %/+46,74 % bedeutet.
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