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    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax trotzt Iran-Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte zum Handelsstart leicht zulegen
    • US-Börsen geben wegen Nahost-Sorgen moderat nach
    • Asiens Börsen entwickeln sich uneinheitlich
    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax trotzt Iran-Sorgen
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    (Überflüssiges Wort im 1. Absatz gestrichen; im 3. Absatz, 1. Satz muss es zudem Dienstag rpt Dienstag heißen)

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - REKORDHOCH BLEIBT IM BLICK - Der deutsche Aktienmarkt zeigt unverändert Stärke. Nach einer Stagnation des Dax nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenauftakt dürfte das deutsche Börsenbarometer am Dienstag zum Handelsbeginn leicht zulegen. Mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent auf 26.370 Zähler taxierte der Broker IG den Dax allerdings noch etwas unter der Höchstmarke von 26.445 Punkten vom Freitag. Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen". Gleichwohl gibt Stanzl zu bedenken: "Resilienz ist aber nicht gleichbedeutend mit Immunität: Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."

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    USA: - MODERATE VERLUSTE - Die sich in Rekordnähe haltenden US-Börsen haben am Montag moderat nachgegeben. Nachlassende Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wurden überschattet von Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 53.975,98 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,06 Prozent auf 7.753,11 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 0,34 Prozent auf 29.621,81 Zähler.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag angesichts der Unsicherheit in puncto der Lage rund um die Straße von Hormus teils zurückgehalten. Zuletzt hatte die Islamische Republik eine Öffnung der Seestraße von Zugeständnissen der USA und ihrer Verbündeten abhängig gemacht und beabsichtigt, Gebühren für eine Durchfahrt durch die Meerenge zu erheben. Zudem warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte anstehen und wichtig sind für die bald anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent sank. Der Kospi in Südkorea gewann 1,4 Prozent. Moderat nach oben ging es in Australien, während es in Indien Kursverluste gab.

    ^
    DAX 26.323,88 0,02%
    XDAX 26.332,71 -0,16%
    EuroSTOXX 50 6.535,62 0,18%
    Stoxx50 5.541,01 0,25%

    DJIA 53.975,98 -0,11%
    S&P 500 7.753,11 -0,06%
    NASDAQ 100 29.621,80 -0,34%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

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    Bund-Future 124,50 0,03% °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1542 -0,02%
    USD/Yen 159,21 -0,05%
    Euro/Yen 183,76 -0,08%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 63.965 0,09%
    (USD, Bitstamp)
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    ROHÖL:

    ^
    Brent 87,10 -0,02 USD WTI 82,18 +0,05 USD °

    /mis





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