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    LIQID-ELTIF: Schon nach zwei Jahren vollständig investiert

    In nur zwei Jahren hat LIQID Private Equity NXT ein globales Beteiligungsnetzwerk aufgebaut, erste lukrative Exits erzielt und die typische Private-Equity-J-Curve deutlich verkürzt.

    LIQID-ELTIF: Schon nach zwei Jahren vollständig investiert
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • LIQID Private Equity NXT hat zwei Jahre nach Auflage seine Aufbauphase abgeschlossen und hält über 90 Beteiligungen bei mehr als 50 Private-Equity-Managern weltweit.
    • Das Fondsvolumen ist seit Mitte 2024 auf über 330 Millionen Euro gestiegen; LIQID verwaltet insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro.
    • Das breit diversifizierte Portfolio umfasst unter anderem Action, Vinted, Motel One, Nord Anglia Education, Vantor und Bending Spoons.
    • Der Fonds investiert über die Co-Investment-Plattform von Neuberger direkt gemeinsam mit großen Managern wie EQT, KKR, Blackstone, Advent, TPG und Carlyle.
    • Erste Exits wurden realisiert: Entrust wurde für rund 2,4 Milliarden US-Dollar verkauft, und Bending Spoons ging Anfang Juli 2026 mit einer Bewertung von etwa 18 Milliarden US-Dollar an die Nasdaq.
    • Seit Auflage erzielte der Fonds eine Nettorendite von 15,7 Prozent; durch frühe Secondaries und Mid-Life-Beteiligungen blieb die typische Private-Equity-J-Curve kurz.



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