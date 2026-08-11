LIQID-ELTIF: Schon nach zwei Jahren vollständig investiert
In nur zwei Jahren hat LIQID Private Equity NXT ein globales Beteiligungsnetzwerk aufgebaut, erste lukrative Exits erzielt und die typische Private-Equity-J-Curve deutlich verkürzt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- LIQID Private Equity NXT hat zwei Jahre nach Auflage seine Aufbauphase abgeschlossen und hält über 90 Beteiligungen bei mehr als 50 Private-Equity-Managern weltweit.
- Das Fondsvolumen ist seit Mitte 2024 auf über 330 Millionen Euro gestiegen; LIQID verwaltet insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro.
- Das breit diversifizierte Portfolio umfasst unter anderem Action, Vinted, Motel One, Nord Anglia Education, Vantor und Bending Spoons.
- Der Fonds investiert über die Co-Investment-Plattform von Neuberger direkt gemeinsam mit großen Managern wie EQT, KKR, Blackstone, Advent, TPG und Carlyle.
- Erste Exits wurden realisiert: Entrust wurde für rund 2,4 Milliarden US-Dollar verkauft, und Bending Spoons ging Anfang Juli 2026 mit einer Bewertung von etwa 18 Milliarden US-Dollar an die Nasdaq.
- Seit Auflage erzielte der Fonds eine Nettorendite von 15,7 Prozent; durch frühe Secondaries und Mid-Life-Beteiligungen blieb die typische Private-Equity-J-Curve kurz.
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