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    Salzgitter Group Posts Encouraging First-Half Results for 2026

    Defying global headwinds, Salzgitter Group delivered a robust first half of 2026, boosting earnings, strengthening its outlook and advancing decarbonization.

    Salzgitter Group Posts Encouraging First-Half Results for 2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Salzgitter Group reported an encouraging first half of 2026, with strong performances in Steel Production, Trading and Technology despite geopolitical and economic uncertainties.
    • EBITDA rose to €277.7 million from €116.8 million, while pre-tax profit improved to €76.3 million from a loss of €83.8 million in H1 2025; net income reached €43.5 million.
    • The Aurubis AG investment made a major contribution of €193.0 million, compared with €71.5 million in the prior-year period.
    • The P28 profit improvement program generated €97 million in additional earnings effects by the end of June, achieving most of its €122 million 2026 target.
    • Group sales declined slightly to €4.6 billion from €4.7 billion, while the net financial position remained stable at €–792 million despite substantial investments in the SALCOS decarbonization program.
    • Salzgitter raised or confirmed its 2026 outlook: sales of around €10 billion, EBITDA VX of €725–825 million, EBT VX of €325–425 million, and ROCE VX slightly above the previous year’s level.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Salzgitter is on 11.08.2026.

    At this time, the index MDAX was at 32.332,10PKT (+0,02 %).

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