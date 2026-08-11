Salzgitter Group Posts Encouraging First-Half Results for 2026
Defying global headwinds, Salzgitter Group delivered a robust first half of 2026, boosting earnings, strengthening its outlook and advancing decarbonization.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- Salzgitter Group reported an encouraging first half of 2026, with strong performances in Steel Production, Trading and Technology despite geopolitical and economic uncertainties.
- EBITDA rose to €277.7 million from €116.8 million, while pre-tax profit improved to €76.3 million from a loss of €83.8 million in H1 2025; net income reached €43.5 million.
- The Aurubis AG investment made a major contribution of €193.0 million, compared with €71.5 million in the prior-year period.
- The P28 profit improvement program generated €97 million in additional earnings effects by the end of June, achieving most of its €122 million 2026 target.
- Group sales declined slightly to €4.6 billion from €4.7 billion, while the net financial position remained stable at €–792 million despite substantial investments in the SALCOS decarbonization program.
- Salzgitter raised or confirmed its 2026 outlook: sales of around €10 billion, EBITDA VX of €725–825 million, EBT VX of €325–425 million, and ROCE VX slightly above the previous year’s level.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Salzgitter is on 11.08.2026.
At this time, the index MDAX was at 32.332,10PKT (+0,02 %).
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