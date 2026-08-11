Dermapharm Holding: Profitables Wachstum im 1. Halbjahr – Prognose bestätigt
Dermapharm startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz und Ertragskraft legen deutlich zu, das margenstarke Markenarzneimittelgeschäft treibt das Wachstum und die Jahresprognose bleibt stabil.
Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 2,9 % auf 591,0 Mio. € (Vorjahr: 574,5 Mio. €).
- Das unbereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional um 27,3 % auf 184,5 Mio. €; die EBITDA-Marge stieg von 25,2 % auf 31,2 %.
- Das bereinigte EBITDA wuchs um 10,3 % auf 163,2 Mio. €, wodurch sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 27,6 % verbesserte.
- Das Segment „Markenarzneimittel“ profitierte vom organischen Wachstum sowie den erstmals einbezogenen Beiträgen der Mucos-Gruppe und von F. Trenka.
- Rückgänge bei „Anderen Gesundheitsprodukten“ und im Parallelimportgeschäft wurden durch die Fokussierung auf margenstärkere Produkte sowie positive Wechselkurs- und Kosteneffekte teilweise kompensiert.
- Dermapharm bestätigt die Jahresprognose 2026: Konzernumsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € und bereinigtes EBITDA von 331 bis 341 Mio. €; der vollständige Halbjahresfinanzbericht erscheint am 25. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht, bei Dermapharm Holding ist am 11.08.2026.
Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,73EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.522,12PKT (-0,74 %).
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