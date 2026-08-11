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    STS Group: Starkes 1. Halbjahr als Basis für die Jahresziele

    Starkes erstes Halbjahr 2026: Umsatz, Ertrag und Finanzkraft legen deutlich zu, während der Ausbau in China voranschreitet und der Vorstand seine Jahresziele bestätigt.

    STS Group: Starkes 1. Halbjahr als Basis für die Jahresziele
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 9,3 % auf 156,8 Mio. EUR (H1/2025: 143,4 Mio. EUR); Wachstum wurde in allen drei Segmenten erzielt, besonders in China und im Bereich Plastics.
    • Das EBITDA verbesserte sich um 35,0 % auf 14,9 Mio. EUR (H1/2025: 11,0 Mio. EUR); die EBITDA-Marge erhöhte sich von 7,7 % auf 9,5 %.
    • Das Konzernergebnis drehte von −0,7 Mio. EUR auf +2,6 Mio. EUR; das Ergebnis je Aktie stieg von −0,11 EUR auf 0,40 EUR.
    • Die Finanzlage wurde deutlich gestärkt: Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 44,9 Mio. EUR, während die Nettofinanzschulden von 20,0 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR sanken.
    • Der Bau des neuen Werks in Taixing (China) schreitet planmäßig voran; der Produktionsstart soll noch 2026 erfolgen und künftig weiteres China- sowie Pkw-/Elektromobilitätsgeschäft ermöglichen.
    • Der Vorstand bestätigt die Jahresziele 2026: erwarteter Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 292 Mio. EUR und ein EBITDA leicht über 23,0 Mio. EUR; zugleich wird im zweiten Halbjahr eine schwächere Geschäftsdynamik erwartet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei STS Group ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von STS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,52 % im Plus.
    25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,9050EUR das entspricht einem Plus von +0,69 % seit der Veröffentlichung.


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