Salzgitter: Erfreuliches erstes Halbjahr 2026 macht Hoffnung
Salzgitter startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: Trotz leicht rückläufigem Umsatz legt der Konzern bei Ergebnis, Effizienz und Zukunftsaussichten deutlich zu.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
- Salzgitter erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung, vor allem in den Bereichen Stahlerzeugung, Handel und Technologie.
- Der Außenumsatz sank leicht auf 4,6 Mrd. € nach 4,7 Mrd. € im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA VX stieg deutlich auf 459,0 Mio. € (H1 2025: 116,8 Mio. €); das bereinigte EBT VX erhöhte sich auf 257,6 Mio. € nach –83,8 Mio. €.
- Die Aurubis-Beteiligung trug mit 193,0 Mio. € maßgeblich zum Ergebnis bei; nach Berücksichtigung der Bewertungseffekte der Umtauschanleihe beliefen sich EBITDA auf 277,7 Mio. € und EBT auf 76,3 Mio. €.
- Das Ergebnisverbesserungsprogramm P28 erzielte bis Ende Juni zusätzliche nachhaltige Einsparungen von 97 Mio. €; seit Programmbeginn summieren sich die Effekte auf nahezu 350 Mio. €.
- Für 2026 erwartet Salzgitter rund 10,0 Mrd. € Umsatz, ein EBITDA VX von 725–825 Mio. € und ein EBT VX von 325–425 Mio. €; die vollständige Konsolidierung der HKM soll zusätzlich zum Ergebnis beitragen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Salzgitter ist am 11.08.2026.
Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,00 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 53,33EUR das entspricht einem Plus von +0,85 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.343,45PKT (+0,05 %).
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