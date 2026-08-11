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    Trotz Krise

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    Norma Group verdient im Tagesgeschäft wieder mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma Group verzeichnet weiteren Umsatzrückgang
    • Operativer Gewinn steigt auf 7,6 Millionen Euro
    • Jahresziele mit stagnierendem Umsatz in Sicht
    Trotz Krise - Norma Group verdient im Tagesgeschäft wieder mehr
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Die Schwäche der europäischen Autobauer macht dem Zulieferer Norma Group weiter zu schaffen. Im zweiten Quartal verbuchte der Hersteller wegen Rückgängen in Europa und Währungseffekten einen weiteren Umsatzrückgang um 0,6 Prozent auf knapp 212 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten sprang im Jahresvergleich jedoch von 2,3 auf 7,6 Millionen Euro nach oben, wie Norma am Dienstag in Maintal mitteilte. Vorstandschefin Birgit Seeger sieht das Unternehmen damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen.

    So soll der Umsatz in diesem Jahr stagnieren oder allenfalls um bis zu zwei Prozent wachsen. Dabei sollen 2 bis 4 Prozent des Erlöses als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben. Im zweiten Quartal lag diese Marge mit 3,6 Prozent im oberen Bereich der Zielspanne./stw/stk

    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 19,25 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 603,47 Mio..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+6,10 % bedeutet.





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