Norma Group verdient im Tagesgeschäft wieder mehr

Also jeder hat seine Gründe, aber hier bei Norma wo 650€ Mio. Cash bei 472 Mio.€ MK ins Unternehmen fliessen und davon rund 260 Mio. noch an Aktionäre zurück kommen, sich als Leerverkäufer zu Positionieren ist grundsätzlich erst mal mutig oder man verfügt über ein Wissen das das "logisch" erscheinen läßt.

Ich gebe darauf nichts, nicht immer liegen die Richtig.

Das Norma durch ein Tal geht ist ja nicht unbekannt, das sie daran arbeiten das es besser wird, Kosten optimieren aber auch.

Denke mit der Prognose 2026 und den weitern Massnahmen können wir die Lage besser einschätzen.

Sicher ist, ab April sind 10% der Aktien im Eigenbesitz und schon mal vom Markt.

Wird schon, ein wenig Geduld ist gefragt.

Gruß Starter87





https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/norma-group-schliesst-geschaeftsjahr-2025-innerhalb-der-prognostizierten-bandbreiten-ab-verkauf-des-wassergeschaefts-erfolgreich-vollzogen/3e90501d-033b-4359-b95d-d2001abf3f62_de