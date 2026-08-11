Trotz Krise
Norma Group verdient im Tagesgeschäft wieder mehr
- Norma Group verzeichnet weiteren Umsatzrückgang
- Operativer Gewinn steigt auf 7,6 Millionen Euro
- Jahresziele mit stagnierendem Umsatz in Sicht
MAINTAL (dpa-AFX) - Die Schwäche der europäischen Autobauer macht dem Zulieferer Norma Group weiter zu schaffen. Im zweiten Quartal verbuchte der Hersteller wegen Rückgängen in Europa und Währungseffekten einen weiteren Umsatzrückgang um 0,6 Prozent auf knapp 212 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten sprang im Jahresvergleich jedoch von 2,3 auf 7,6 Millionen Euro nach oben, wie Norma am Dienstag in Maintal mitteilte. Vorstandschefin Birgit Seeger sieht das Unternehmen damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen.
So soll der Umsatz in diesem Jahr stagnieren oder allenfalls um bis zu zwei Prozent wachsen. Dabei sollen 2 bis 4 Prozent des Erlöses als bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben. Im zweiten Quartal lag diese Marge mit 3,6 Prozent im oberen Bereich der Zielspanne./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 19,25 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 603,47 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/+6,10 % bedeutet.
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Also jeder hat seine Gründe, aber hier bei Norma wo 650€ Mio. Cash bei 472 Mio.€ MK ins Unternehmen fliessen und davon rund 260 Mio. noch an Aktionäre zurück kommen, sich als Leerverkäufer zu Positionieren ist grundsätzlich erst mal mutig oder man verfügt über ein Wissen das das "logisch" erscheinen läßt.
Nach unten wird es auf keinen Fall angepasst werden. Die Andienung ist für Anleger nicht mehr rückgängig zu machen. Alle angedienten Aktien bleiben gesperrt bis die Übertragung erfolgt. Es ist ein Vertrag, der nicht zum Nachteil des Andienenden geändert werden kann.