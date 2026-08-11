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    LAIQON: Umsatzboom im 1. Hj.; Q2-EBITDA +2,45 Mio. € auf +1,08 Mio. €

    LAIQON AG legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Wachstum bei Assets, Umsatz und Ergebnis bestätigt den Kurs der Strategie „GROWTH 28“ und stärkt die Ziele bis Jahresende.

    LAIQON: Umsatzboom im 1. Hj.; Q2-EBITDA +2,45 Mio. € auf +1,08 Mio. €
    Foto: adobe.stock.com
    • LAIQON AG bestätigt im 1. Halbjahr 2026 die planmäßige Entwicklung der Strategie „GROWTH 28“ mit deutlich verbesserten Kennzahlen.
    • Die Assets under Management stiegen bis zum 7. August 2026 um 1,55 Mrd. Euro bzw. 15,9 % auf 11,30 Mrd. Euro; damit bleibt das Unternehmen auf Kurs zum Jahresendziel von 12 Mrd. Euro.
    • Der Bruttoumsatz erhöhte sich im 1. Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um 63 % auf 23,16 Mio. Euro, maßgeblich durch die MainFirst-Transaktion, organisches Wachstum und Digital Wealth.
    • Im 2. Quartal 2026 stieg der Bruttoumsatz gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 12,76 Mio. Euro; für das zweite Halbjahr wird ein weiterer beschleunigter Umsatzanstieg erwartet.
    • Das EBITDA verbesserte sich im 2. Quartal um 2,45 Mio. Euro auf positive 1,08 Mio. Euro nach minus 1,37 Mio. Euro im ersten Quartal; im Halbjahr lag es vorläufig bei minus 0,29 Mio. Euro.
    • Das Segment Digital Wealth entwickelte sich besonders dynamisch: Der Halbjahresumsatz verdoppelte sich nahezu auf 2,04 Mio. Euro; ein Strategie- und Ergebnisupdate gibt CEO Achim Plate am 28. August 2026 per Webcast.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung, Präsenz, bei LAIQON ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von LAIQON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,5250EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.


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