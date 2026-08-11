Starkes Wachstum bei Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026

"Das erste Halbjahr 2026 war von einer sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung geprägt. Die hohe Nachfrage nach unseren Lösungen für sicherheitskritische Infrastruktur und die vorzeitige Erreichung von zahlreichen Projekt-Meilensteinen, die ursprünglich erst im zweiten Halbjahr geplant waren, führte zu einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ergebnis.", erläutert Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Mit einem Auftragsstand von EUR 835 Mio. verfügen wir über eine ausgezeichnete Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens."

Wien (IRW-Press/11.08.2026) - * Umsatz +44,8% auf EUR 342,9 Mio. * Auftragseingang +17,0% auf EUR 361,7 Mio. * EBIT bei EUR +15,6 Mio. nach EUR -4,3 Mio. im Vorjahr * Strategische Stärkung des MCX-Portfolios durch Mehrheitsübernahme von Nemergent * Jahresausblick 2026 nach Anhebung bestätigt

Aufträge

Der Auftragseingang der Frequentis-Gruppe erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um 17,0% auf EUR 361,7 Mio. Besonders das Segment Air Traffic Management entwickelte sich sehr positiv. Der Auftragsstand stieg auf EUR 835,0 Mio. und überschritt erstmals die Marke von EUR 800 Mio. und erreichte damit einen neuen Höchstwert.

Strategische Weiterentwicklung des Portfolios

Neben dem organischen Wachstum stärkte Frequentis auch seine Marktposition im Bereich missionskritischer Breitbandkommunikation. Durch die Erhöhung der Beteiligung an dem spanischen MCX-Spezialisten Nemergent Solutions S.L. auf 51% erweitert Frequentis sein MissionX-Ökosystem und schafft zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen öffentliche Sicherheit, kritische Infrastruktur, Defence und Eisenbahn.

Mitarbeiter:innen

Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten erhöhte sich auf 2.895 Vollzeitäquivalente, +13,6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Rund 45% der Mitarbeiter:innen waren in Österreich beschäftigt.

Umsatz

Der Umsatz stieg um 44,8% auf EUR 342,9 Mio. Das Wachstum wurde ausschließlich organisch erzielt. Das Segment Air Traffic Management erhöhte den Umsatz um 59,4% auf EUR 263,4 Mio., während Public Safety & Transport um 11,2% auf EUR 79,5 Mio. zulegte. Regional entfielen 48% des Umsatzes auf Europa und 39% auf Nord- und Südamerika.

Eigenkapital und Nettoguthaben

Das Eigenkapital stieg per Ende Juni 2026 auf EUR 202,0 Mio. Die Eigenkapitalquote lag bei 38,1%. Das Nettoguthaben erhöhte sich auf EUR 107,4 Mio. und unterstreicht die weiterhin solide finanzielle Position der Frequentis-Gruppe.