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    Mega-Deal sorgt für Kursprung

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    Riot-Aktie explodiert nach 9,1-Milliarden-Deal mit Anthropic

    Dieser Milliarden-Deal mit Anthropic könnte Riot vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastruktur-Player machen. Die Riot-Aktie explodiert nachbörslich über 25 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Riot schließt Milliardenvertrag mit Anthropic ab
    • Vertrag über 20 Jahre bringt 9,1 Milliarden Dollar
    • Riot baut 191 Megawatt für KI-Rechenzentren aus
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Mega-Deal sorgt für Kursprung - Riot-Aktie explodiert nach 9,1-Milliarden-Deal mit Anthropic
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Riot Platforms ist nachbörslich um 25,26 Prozent auf 24,30 US-Dollar nach oben geschossen. Riot gab am Montag bekannt, einen langfristigen Vertrag mit einem nicht namentlich genannten führenden KI-Unternehmen abgeschlossen zu haben. Nach einem Bericht von Bloomberg handelt es sich dabei um Anthropic.

    Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und soll Riot insgesamt 9,1 Milliarden US-Dollar Umsatz einbringen. Zwei zusätzliche Verlängerungsoptionen über jeweils fünf Jahre könnten den Gesamtwert sogar auf bis zu 16,1 Milliarden US-Dollar erhöhen.

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    191 Megawatt für den KI-Boom

    Im Mittelpunkt steht Riots Rechenzentrumsstandort in Rockdale im US-Bundesstaat Texas. Dort sollen Anthropic insgesamt 191 Megawatt IT-Kapazität zur Verfügung gestellt werden.

    Die ersten 96 Megawatt sollen im Dezember 2027 bereitstehen, die vollständigen 191 Megawatt bis Juni 2028. Der Vertrag läuft anschließend bis Juni 2048.

    Für die anfänglichen Entwicklungskosten hat Riot nach eigenen Angaben eine Zwischenfinanzierung über 573 Millionen US-Dollar von Morgan Stanley gesichert.

    Vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastrukturkonzern

    Riot gehörte lange zu den bekanntesten börsennotierten Bitcoin-Minern, positioniert seine riesigen Stromkapazitäten inzwischen jedoch zunehmend für KI- und High-Performance-Computing-Anwendungen.

    Bereits Anfang des Jahres hatte Riot einen Rechenzentrumsvertrag mit AMD abgeschlossen. Innerhalb von etwas mehr als sechs Monaten hat das Unternehmen damit Verträge über insgesamt 241 Megawatt und langfristig vereinbarte Umsätze von 9,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

    Milliardenvertrag trifft auf rote Zahlen

    Operativ bleibt das Bild allerdings gemischt. Im zweiten Quartal stieg Riots Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 174,2 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 113,7 Millionen US-Dollar auf Bitcoin-Mining, 37,3 Millionen US-Dollar auf das Engineering-Geschäft und bereits 23,2 Millionen US-Dollar auf Rechenzentren.

    Unter dem Strich verbuchte Riot jedoch einen Nettoverlust von 237,2 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,68 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte noch ein Gewinn von 219,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,58 US-Dollar je Aktie gestanden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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