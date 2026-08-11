DAX bleibt stark | Coba: Gespräche, OHB: Aufstieg und Plug Power: Überraschung

Für Unterstützung sorgt nach Einschätzung von Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl vor allem die robuste Gewinnentwicklung der DAX-Konzerne. Trotz hoher Energiepreise wachsen die Ergebnisse, während die Bewertungen vieler Aktien weiterhin moderat ausfallen. Gleichzeitig ist die Stimmung unter Anlegern noch nicht euphorisch – eine Kombination, die weiteres Kurspotenzial eröffnen könnte.

Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten und damit in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs bleiben. Der Broker IG taxiert den Leitindex vorbörslich rund 0,2 Prozent höher bei 26.370 Punkten. Die Bestmarke vom Freitag liegt bei 26.445 Zählern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Unsicherheit rund um den Nahostkonflikt belastet den Markt bislang nur begrenzt. Anleger reagieren auf die ständig wechselnden Nachrichten inzwischen deutlich gelassener und halten an ihrer grundsätzlich positiven Haltung gegenüber deutschen Aktien fest.

Hormus-Schock bremst die Wall Street – Tech-Aktien geraten unter Druck

Die US-Börsen haben zum Wochenstart leicht nachgegeben. Nach der starken Vorwoche blieben die großen Indizes zwar in Reichweite ihrer Rekordstände, doch neue Unsicherheit rund um den Konflikt im Nahen Osten bremste die Kauflaune.

Der Dow Jones verlor 0,11 Prozent auf 53.975,98 Punkte. Der S&P 500 gab 0,06 Prozent auf 7.753,11 Punkte nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,34 Prozent auf 29.621,81 Zähler. Für etwas Entlastung sorgte der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gedämpft hatte.

Im Mittelpunkt stand erneut die Straße von Hormus. Iran will nach Angaben des Außenministeriums in Teheran Gebühren von Handelsschiffen verlangen, welche die strategisch wichtige Meerenge passieren. Damit wächst die Sorge vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts mit den Vereinigten Staaten. Marktstratege Stephen Innes sieht Hormus inzwischen weniger als reine Schifffahrtsroute, sondern vielmehr als zentrales Druckmittel in möglichen Verhandlungen.

Unter den Technologiewerten gerieten vor allem Nvidia, Intel und Apple unter Druck. Nvidia verlor 2,9 Prozent. Der Konzern bestätigte nach Handelsschluss Berichte über eine Zusammenarbeit mit großen US-Investoren zur Finanzierung von KI-Infrastruktur im Umfang von 500 Milliarden US-Dollar.

Intel sackte um 4,1 Prozent ab. Der Chiphersteller will neue Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar ausgeben, um seine KI-Strategie zu finanzieren. Apple büßte 1,6 Prozent ein.

Asien tastet sich vor – Öl-Schock bremst die Bullen

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Dienstag überwiegend vorsichtig gestartet. Der breite MSCI-Index für Asien-Pazifik ohne Japan lag zuletzt rund 0,2 Prozent im Plus, der südkoreanische Kospi gewann etwa 0,3 Prozent. In China zeigt sich dagegen kaum Bewegung: Der Shanghai Composite liegt rund 0,05 Prozent im Minus, während der Hang Seng in Hongkong zuletzt etwa 0,6 Prozent abgab. In Japan findet wegen eines Feiertags kein regulärer Handel statt. Im Mittelpunkt stehen weiter die geopolitischen Spannungen rund um Iran und die Straße von Hormus sowie die Sorge, dass höhere Energiepreise die Inflation erneut anheizen könnten.

UniCredit greift nach der Commerzbank – der Machtkampf ist im vollen Gange

Zwischen UniCredit-Chef Andrea Orcel und Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat es erstmals seit Abschluss des UniCredit-Angebots ein formelles Gespräch gegeben. Nach Informationen der italienischen Zeitung La Repubblica nahmen auch weitere Spitzenmanager an dem Telefonat teil.

Im Mittelpunkt standen dem Bericht zufolge die finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Konsequenzen einer möglichen Eingliederung der Commerzbank in den italienischen Konzern.

Annäherung gibt es offenbar kaum. UniCredit kontrolliert inzwischen nahezu 50 Prozent der Commerzbank und strebt deutliche Kostensenkungen sowie einen Personalabbau an. Gleichzeitig sollen die Aktivitäten stärker auf Deutschland und Polen konzentriert werden.

Orlopp hält dagegen. Sie will am bisherigen Wachstumskurs und am internationalen Netzwerk der Commerzbank festhalten. Auch der Bund ist mit rund 13 Prozent weiterhin an dem Geldhaus beteiligt.

Orcel soll unterdessen auch größere Veränderungen im Management prüfen. Damit zeichnet sich ein zunehmend offener Machtkampf um die künftige Ausrichtung der Commerzbank ab.

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OHB schafft den SDAX-Aufstieg – Klöckner ist raus

Der Raumfahrtkonzern OHB rückt in den SDAX auf. Ab dem 13. August ersetzt das Unternehmen dort Klöckner & Co, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte.

Grund für den Wechsel ist der bevorstehende Börsenrückzug des Stahlhändlers. Klöckner & Co wird nach der Übernahme durch Worthington Steel von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot von elf Euro je Aktie vorgelegt.

Die Annahmefrist endet am 12. August. Unmittelbar danach soll das Delisting wirksam werden. Damit wird der Platz im SDAX frei und OHB rückt in den Nebenwerteindex nach.

Plug Power wächst im 2. Quartal – eine Überraschung die gefeiert wird

Plug Power hat im zweiten Quartal 2026 mehr Geschäft gemacht und gleichzeitig seinen Verlust deutlich reduziert. Profitabel ist der Wasserstoff-Spezialist allerdings weiterhin nicht.

Für die drei Monate bis Ende Juni weist Plug Power einen Umsatz von 26,93 Millionen US-Dollar aus. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 23,63 Millionen US-Dollar. Die Erlöse erhöhten sich von 173,97 Millionen auf 178,3 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich schrieb das Unternehmen weiterhin tiefrote Zahlen. Der Nettoverlust verringerte sich jedoch von 227,1 Millionen auf 188,21 Millionen US-Dollar. Je Aktie sank das Minus aus fortgeführten Aktivitäten sowohl auf unverwässerter als auch auf verwässerter Basis von 0,20 auf 0,14 US-Dollar.

Über das gesamte erste Halbjahr zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Umsatz verbesserte sich von 46,84 Millionen auf 53,22 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig legten die Erlöse von 307,64 Millionen auf 341,81 Millionen US-Dollar zu.

Der Nettoverlust weitete sich dagegen aus. Nach 423,76 Millionen US-Dollar im Vorjahr standen nach sechs Monaten nun 433,51 Millionen US-Dollar Verlust zu Buche. Beim Verlust je Aktie gab es dennoch eine Verbesserung: Er sank aus fortgeführten Aktivitäten von 0,41 auf 0,31 US-Dollar.

Öl zieht wieder an – der Hormus-Poker treibt Brent auf 88 Dollar

Die Ölpreise setzen ihren kräftigen Anstieg vom Montag fort. Brent steigt bis auf 88,00 US-Dollar je Barrel, West Texas Intermediate notiert bei rund 82,45 US-Dollar. Beide Sorten erreichen damit den höchsten Stand seit dem 31. Juli. Am Montag waren die Preise bereits um rund fünf Prozent angesprungen. Hintergrund ist der festgefahrene Konflikt zwischen den USA und Iran: Die Verhandlungen über eine Friedenslösung und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus kommen offenbar nicht voran. IG-Analyst Tony Sycamore hält deshalb kurzfristig sogar eine breite Handelsspanne zwischen 75 und 95 US-Dollar für möglich.

Gold glänzt wieder – Anleger schieben den Preis über 4.400 Dollar

Gold startet klar positiv in den Dienstag. Der Spotpreis steigt am Morgen um rund 0,5 Prozent auf 4.409,81 US-Dollar je Feinunze. Damit setzt das Edelmetall seine jüngste Erholung fort. Bemerkenswert: Gold steigt trotz eines etwas festeren US-Dollar und wieder höherer Ölpreise. Neben geopolitischer Unsicherheit richtet sich der Blick der Anleger bereits auf die amerikanischen Inflationsdaten am Mittwoch, die entscheidend für die weiteren Zinserwartungen der US-Notenbank werden könnten.

Der Yen wackelt wieder – jetzt testen die Händler die Notenbanken

Am Devisenmarkt steht erneut der japanische Yen im Mittelpunkt. Die Währung notiert bei rund 158,9 Yen je US-Dollar und hat damit fast die Hälfte der Gewinne wieder abgegeben, die nach der gemeinsamen Intervention der USA und Japans Ende Juli entstanden waren. Damals war der Yen zuvor auf ein 40-Jahres-Tief von 163,99 Yen je Dollar gefallen. Die Marke von 160 bleibt deshalb psychologisch besonders brisant.

Der Euro handelt bei rund 1,1544 bis 1,1546 US-Dollar, das britische Pfund bei etwa 1,351 US-Dollar. Der US-Dollar bekommt durch die erneut steigenden Ölpreise etwas Rückenwind. Auffällig stark zeigt sich außerdem der australische Dollar: Mit rund 0,7057 US-Dollar erreicht er vor der heutigen Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia ein Acht-Wochen-Hoch.

Bitcoin rutscht ab – die 65.000-Dollar-Marke ist wieder weg

Bitcoin startet schwächer in den Dienstag. Die größte Kryptowährung notiert aktuell bei rund 63.989 US-Dollar und damit etwa 1,5 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs. Im Tagesverlauf bewegte sich Bitcoin bislang zwischen rund 63.771 und 65.308 US-Dollar. Damit konnte die psychologisch wichtige Marke von 65.000 US-Dollar zunächst nicht gehalten werden. Vor den amerikanischen Inflationszahlen bleibt die Lage angespannt: Ein überraschend hoher Preisdruck könnte die Zinssorgen erneut verstärken und gerade zinssensitive Risikoanlagen wie Bitcoin belasten.

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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