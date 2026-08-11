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    Ölpreise halten sich auf erhöhtem Niveau - Trump-Aussagen zur Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise nach starkem Vortagesanstieg kaum verändert
    • Straße von Hormus bleibt für den Ölmarkt entscheidend
    • Transporte durch Hormus bleiben stark eingeschränkt
    Ölpreise halten sich auf erhöhtem Niveau - Trump-Aussagen zur Straße von Hormus
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einem deutlichen Anstieg vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober kostet 88,08 US-Dollar und damit etwa ein halbes Prozent mehr als am Vorabend.

    Die weitere Entwicklung von Öltransporten durch die Straße von Hormus bleiben das bestimmende Thema am Ölmarkt. Zu Beginn der Woche hatten die Spannungen in der Region am Persischen Golf den Ölpreis noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.

    Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Straße von Hormus nach einer Minenräumung für Schiffe wieder befahrbar sei. Sie werde zudem "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Zuvor hatte der Iran hingegen eine Öffnung der Seestraße von Zugeständnissen der USA und ihrer Verbündeten abhängig gemacht und beabsichtigt, Gebühren für eine Durchfahrt durch die Meerenge zu erheben.

    Beide Kriegsparteien ringen weiter um die vollständige Wiedereröffnung der Handelsroute, über die ein Großteil der Ölexporte aus den Förderstaaten am Golf abgewickelt wird. Rohstoffexperten der kanadischen Investmentbank TD Securities weisen darauf hin, dass die Schiffstransporte durch die Meerenge noch weit von einem normalen Niveau entfernt seien und dass die weltweiten Lagerbestände drastische zurückgegangen seien. Vor diesem Hintergrund sei mit einem weiter steigenden Preis für Rohöl der Sorte Brent zu rechnen./jkr/mis





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