Ölpreise halten sich auf erhöhtem Niveau - Trump-Aussagen zur Straße von Hormus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einem deutlichen Anstieg vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober kostet 88,08 US-Dollar und damit etwa ein halbes Prozent mehr als am Vorabend.

Die weitere Entwicklung von Öltransporten durch die Straße von Hormus bleiben das bestimmende Thema am Ölmarkt. Zu Beginn der Woche hatten die Spannungen in der Region am Persischen Golf den Ölpreis noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.