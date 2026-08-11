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    Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Jahresziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dermapharm steigert Umsatz im ersten Halbjahr
    • Bereinigtes Ebitda wächst auf 163,2 Millionen Euro
    • Prognose für 2026 in allen Segmenten bestätigt
    Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Jahresziele bestätigt
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    GRÜNWALD (dpa-AFX) - Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen haben dem Pharmahersteller Dermapharm auch im zweiten Quartal Schwung verliehen. Der Konzern sieht sich deshalb auf einem guten Weg. "Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier zu Vorlage vorläufiger Zahlen am Dienstag in Grünwald.

    Den Angaben zufolge kletterte der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich um 2,9 Prozent auf 591,0 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch der Konzernumbau das Wachstum etwas gebremst. Aktuell profitierte der Konzern auch von dem Zukauf der Mucos-Gruppe, zu deren Portfolio die bekannte Schmerzmarke Wobenzym gehört.

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    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 163,2 Millionen Euro - nach 148 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent. Endgültige Zahlen folgen am 25. August./tav/mis

    Dermapharm Holding

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    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 40,65 auf Tradegate (11. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -14,68 %/+50,56 % bedeutet.





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