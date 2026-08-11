Agnico Eagle Mines an wichtiger Widerstandzone

In der vergangenen Woche erreichte AEM erfolgreich ein wichtiges Kursziel bei 255,61 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie kurzzeitig in eine Konsolidierungsphase über. Nun bewegt sich der Kurs in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts, der als rote Linie dargestellt wird und aktuell bei 236,07 US-Dollar liegt.

Am Freitag kam die Rallye jedoch zunächst abrupt zum Stillstand. Die Aktie stieß an einen ersten wichtigen Widerstand, nachdem zuvor ein bullischer Keil nach oben aufgelöst worden war. Gleichzeitig könnten die zahlreichen Kurslücken, die in den vergangenen Tagen entstanden sind, nun wieder in den Fokus der Verkäufer rücken.

Der beginnende Rückgang fiel zeitlich mit einem schwächeren Goldpreis zusammen. Nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage wäre eine vorübergehende und gesunde Konsolidierung daher nicht ungewöhnlich. Für AEM ergeben sich dabei mögliche Kursziele bei 236,07 US-Dollar und darunter bei 223,71 US-Dollar.

Spätestens im Bereich von 220,00 US-Dollar sollte sich die Aktie aus technischer Sicht wieder stabilisieren und anschließend ihren übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen. Gelingt die Trendwende, könnte langfristig ein Anstieg in den Bereich von 300,00 US-Dollar möglich sein.

Anleger mit bestehenden Long-Positionen sollten ihre Absicherung angesichts der erwarteten Konsolidierung enger setzen. Gleichzeitig könnten die genannten Kursbereiche auf der Unterseite für langfristig orientierte Anleger interessante Einstiegsmöglichkeiten darstellen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 256,00 US-Dollar

Kursziel : 273,50 US-Dollar

Renditechance via DN4G2F : 125 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Agnico-Eagle-Mines Ltd. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4G2F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,45 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 163,981 US-Dollar Basiswert: Agnico-Eagle-Mines Ltd. KO-Schwelle: 163,981 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 251,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 273,50 US-Dollar Hebel: 10,50 Kurschance: + 125 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1DCN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,73 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 199,2853 US-Dollar Basiswert: Agnico-Eagle-Mines Ltd. KO-Schwelle: 199,2853 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 251,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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