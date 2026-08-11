Abwärtstrend unter Beschuss

Im Tages- und Wochenchart ist der seit dem 19. September 2025 bestehende Abwärtstrend weiterhin gut zu erkennen. Seitdem hat die Aktie gemessen an den aktuellen Jahrestiefs insgesamt 31 Prozent verloren. Da sich der Abwärtstrend bislang aus lediglich drei größeren Kursbewegungen zusammensetzt, kann er als ausgedehnte Konsolidierungsphase betrachtet werden. Das lässt grundsätzlich die Möglichkeit offen, dass die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt wieder neue Höchststände erreicht.

Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Trendlinie wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiges positives Signal. Dadurch könnten sich neue und interessante Kaufchancen ergeben.

Seit Ende Mai haben die Käufer jedoch wieder zunehmend die Kontrolle übernommen. Sie konnten den Kurs bis in den Bereich von 355,00 US-Dollar treiben und damit an die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals heranführen.

Zwar sind mehrere Ausbruchsversuche bislang gescheitert, doch ein erfolgreicher Sprung über die Trendkanalbegrenzung könnte nach Abschluss der aktuellen Konsolidierung ein deutliches Kaufsignal auslösen. Oberhalb von 358,05 US-Dollar wäre zunächst ein Anstieg in den Bereich von 373,28 US-Dollar möglich. Darüber könnte anschließend das Zwischenhoch von Anfang dieses Jahres bei 392,05 US-Dollar in den Fokus rücken.

Mit dem weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein WKN DN115G könnten Anleger von einer solchen Kursentwicklung überproportional profitieren und dadurch eine attraktive Rendite erzielen.

Kurzfristige Rücksetzer bis zum 50-Tage-Durchschnitt, der durch die blaue Linie dargestellt wird und aktuell bei 336,57 US-Dollar liegt, wären zunächst kein Grund zur Sorge. Erst ein Rückfall unter die wichtige Unterstützung bei 324,62 US-Dollar würde das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte ein erneuter Test der Jahrestiefs bei 286,95 US-Dollar bevorstehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 359,00 US-Dollar

Kursziele : 373,28 und 392,05 US-Dollar

Renditechance via DN115G : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN115G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,50 - 3,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 308,3876 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc. KO-Schwelle: 308,3876 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 349,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 392,05 US-Dollar Hebel: 8,54 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8QY3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,47 - 3,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 388,5601 US-Dollar Basiswert: Home Depot Inc. KO-Schwelle: 388,5601 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 349,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,70 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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