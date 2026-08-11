Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,31 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.351,77USD. Heute, bei 4.375,32USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.053,7USD geworden – ein Plus von +30,54 %.

Gold schwächer: Das Edelmetall gibtnach und notiert aktuell bei 4.375,32. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Goldpreisentwicklung: Diskutiert werden eine mögliche SKS-Formation, ein bestätigter Ausbruch sowie Unterstützungen bei 3.960–4.000 bzw. 4.381 US-Dollar. Unter 3.960 drohe ein Rückgang Richtung 3.800, über 4.200 könnten 4.490 US-Dollar folgen. Fundamental gilt Gold trotz fehlender Zinsen und Dividenden als Kaufkraftschutz und sicherer Hafen; Minenaktien könnten bei weiter steigenden Kursen profitieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.