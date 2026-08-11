Silberpreis bricht ein jetzt 64,69 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,40701USD. Heute, bei 64,69USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.887,16USD geworden – ein Plus von +188,72 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 64,69. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Zwischenanstieg bei Silber und mögliche Kursziele: genannt werden 65,25 US-Dollar sowie – offenbar langfristig – Niveaus um 158 oder 163 Dollar. Einige halten die Erholung für gefährdet, falls die Hormus-Krise Inflation und Zinserhöhungen verschärft. Yen-Turbulenzen, ein schwächerer Dollar und sinkende Realzinsen gelten dagegen als mögliche Treiber. Zudem werden Marktvolumen und Finanzsystemrisiken diskutiert.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.