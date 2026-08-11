Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge

Halb-Megawatt-System nutzt 250-Kilowatt-Stacks für effiziente Wasserstoffproduktion im großen Maßstab; Installation läuft, Inbetriebnahme im September

ANTWERPEN, BELGIEN und COLUMBUS, OH /ACCESS Newswire/ 11. AUGUST 2026 /Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Elektrolyseursystemen mit Anionenaustauschmembran (AEM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen einzigartigen Halb-Megawatt-AEM-Elektrolyseur am Hafen Antwerpen-Brügge in Belgien geliefert und mit dessen Installation begonnen hat. Das Projekt ist weltweit das erste, das AEM-Elektrolyseur-Stacks mit 250 Kilowatt einsetzt, und wird nach der Inbetriebnahme das erste AEM-System sein, das die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in einer industriellen Hafenumgebung mit hohem Durchsatz unter realen Betriebsbedingungen demonstriert. Der Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung kostenwettbewerbsfähigen Wasserstoffs im großen Maßstab und bereitet den Weg für den für September geplanten öffentlichen Start.

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Das System am Hafen Antwerpen-Brügge ist der erste kommerzielle Einsatz der hybriden AEM-Elektrolyseure der M-Klasse von Power to Hydrogen, die auf 25 Megawatt für Industrieumgebungen mit hohem Bedarf skalierbar sind. Aufgebaut auf industriellen 250-Kilowatt-Stack-Modulen ist das System auf dynamischen Betrieb und Effizienz ausgelegt, einschließlich einer Reaktionszeit von unter 50 Millisekunden für die Laststeuerung nach erneuerbarer Energie sowie einem Druckbetrieb, der den nachgelagerten Kompressionsbedarf reduziert und das Balance of Plant vereinfacht. Die Technologie ersetzt teure Edelmetalle in PEM-Elektrolyseuren durch kostengünstige Materialien wie Stahl und Nickel. Durch die Kombination von Leistung mit einem kostengünstigeren Materialansatz können die AEM-Systeme des Unternehmens die CAPEX-Kosten um bis zu 65 % gegenüber vergleichbaren PEM-Elektrolyseuren senken.

„Der Hafen Antwerpen-Brügge ist ein Knotenpunkt, an dem Ambition und Handeln zusammenkommen", sagte Rob Smeets, CEO des Hafens Antwerpen-Brügge. „Indem wir den kommerziellen AEM-Elektrolyseur von Power to Hydrogen willkommen heißen, gehen wir einen weiteren konkreten Schritt zur Förderung der Demonstration skalierbarer, flexibler Technologien in Europa, die für die Energiewende in Europa notwendig sind. Durch solche Partnerschaften beschleunigen wir den Wandel hin zu einer widerstandsfähigen, starken europäischen Zukunft."