🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsIridium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Iridium
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge

     

    Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge

     

    Halb-Megawatt-System nutzt 250-Kilowatt-Stacks für effiziente Wasserstoffproduktion im großen Maßstab; Installation läuft, Inbetriebnahme im September

     

    ANTWERPEN, BELGIEN und COLUMBUS, OH /ACCESS Newswire/ 11. AUGUST 2026 /Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Elektrolyseursystemen mit Anionenaustauschmembran (AEM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen einzigartigen Halb-Megawatt-AEM-Elektrolyseur am Hafen Antwerpen-Brügge in Belgien geliefert und mit dessen Installation begonnen hat. Das Projekt ist weltweit das erste, das AEM-Elektrolyseur-Stacks mit 250 Kilowatt einsetzt, und wird nach der Inbetriebnahme das erste AEM-System sein, das die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in einer industriellen Hafenumgebung mit hohem Durchsatz unter realen Betriebsbedingungen demonstriert. Der Meilenstein markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung kostenwettbewerbsfähigen Wasserstoffs im großen Maßstab und bereitet den Weg für den für September geplanten öffentlichen Start.

     

    https://youtu.be/dRb5-3sMzuk?si=L6gjlEJ0ofWNsE08

     

    Das System am Hafen Antwerpen-Brügge ist der erste kommerzielle Einsatz der hybriden AEM-Elektrolyseure der M-Klasse von Power to Hydrogen, die auf 25 Megawatt für Industrieumgebungen mit hohem Bedarf skalierbar sind. Aufgebaut auf industriellen 250-Kilowatt-Stack-Modulen ist das System auf dynamischen Betrieb und Effizienz ausgelegt, einschließlich einer Reaktionszeit von unter 50 Millisekunden für die Laststeuerung nach erneuerbarer Energie sowie einem Druckbetrieb, der den nachgelagerten Kompressionsbedarf reduziert und das Balance of Plant vereinfacht. Die Technologie ersetzt teure Edelmetalle in PEM-Elektrolyseuren durch kostengünstige Materialien wie Stahl und Nickel. Durch die Kombination von Leistung mit einem kostengünstigeren Materialansatz können die AEM-Systeme des Unternehmens die CAPEX-Kosten um bis zu 65 % gegenüber vergleichbaren PEM-Elektrolyseuren senken.

     

    „Der Hafen Antwerpen-Brügge ist ein Knotenpunkt, an dem Ambition und Handeln zusammenkommen", sagte Rob Smeets, CEO des Hafens Antwerpen-Brügge. „Indem wir den kommerziellen AEM-Elektrolyseur von Power to Hydrogen willkommen heißen, gehen wir einen weiteren konkreten Schritt zur Förderung der Demonstration skalierbarer, flexibler Technologien in Europa, die für die Energiewende in Europa notwendig sind. Durch solche Partnerschaften beschleunigen wir den Wandel hin zu einer widerstandsfähigen, starken europäischen Zukunft."

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Power to Hydrogen liefert einzigartigen AEM-Elektrolyseur im Industriemaßstab an den Hafen Antwerpen-Brügge   Halb-Megawatt-System nutzt 250-Kilowatt-Stacks für effiziente Wasserstoffproduktion im großen Maßstab; Installation läuft, Inbetriebnahme im September ANTWERPEN, BELGIEN und COLUMBUS, OH /ACCESS Newswire/ 11. AUGUST 2026 /Power to Hydrogen (P2H2), …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     