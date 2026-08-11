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    CANCOM SE steigert Profitabilität im H1 2026 deutlich

    CANCOM legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor: steigende Margen, deutlich höheres Ergebnis und bestätigte Jahresprognose trotz belastetem Cashflow.

    CANCOM SE steigert Profitabilität im H1 2026 deutlich
    Foto: CANCOM SE
    • CANCOM erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 775,9 Mio. €; das Geschäftsvolumen stieg im Jahresvergleich um 2,7 %.
    • Der Rohertrag erhöhte sich um 2,2 % auf 343,3 Mio. €, während die Rohertragsmarge von 41,8 % auf 44,2 % stieg.
    • Das EBITDA verbesserte sich deutlich um 34,0 % auf 49,2 Mio. €; das EBITA mehr als verdoppelte sich auf 21,5 Mio. €.
    • Das Segment Deutschland steigerte bei nahezu stabilem Umsatz sein EBITDA von 13,7 Mio. € auf 30,6 Mio. €; im internationalen Segment sank das EBITDA auf 18,6 Mio. €.
    • Wegen Investitionen in das Working Capital lag der operative Cashflow bei -109,6 Mio. €; zum 30. Juni verfügte CANCOM über 21,5 Mio. € liquide Mittel.
    • CANCOM bestätigte die Prognose für 2026: Umsatz von 1,75 bis 1,85 Mrd. €, EBITDA von 110 bis 130 Mio. € und EBITA von 55 bis 75 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei CANCOM SE ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,69 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,300EUR das entspricht einem Plus von +3,40 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.541,18PKT (+0,10 %).


    CANCOM SE

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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