CANCOM SE steigert Profitabilität im H1 2026 deutlich
CANCOM legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor: steigende Margen, deutlich höheres Ergebnis und bestätigte Jahresprognose trotz belastetem Cashflow.
Foto: CANCOM SE
- CANCOM erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 775,9 Mio. €; das Geschäftsvolumen stieg im Jahresvergleich um 2,7 %.
- Der Rohertrag erhöhte sich um 2,2 % auf 343,3 Mio. €, während die Rohertragsmarge von 41,8 % auf 44,2 % stieg.
- Das EBITDA verbesserte sich deutlich um 34,0 % auf 49,2 Mio. €; das EBITA mehr als verdoppelte sich auf 21,5 Mio. €.
- Das Segment Deutschland steigerte bei nahezu stabilem Umsatz sein EBITDA von 13,7 Mio. € auf 30,6 Mio. €; im internationalen Segment sank das EBITDA auf 18,6 Mio. €.
- Wegen Investitionen in das Working Capital lag der operative Cashflow bei -109,6 Mio. €; zum 30. Juni verfügte CANCOM über 21,5 Mio. € liquide Mittel.
- CANCOM bestätigte die Prognose für 2026: Umsatz von 1,75 bis 1,85 Mrd. €, EBITDA von 110 bis 130 Mio. € und EBITA von 55 bis 75 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei CANCOM SE ist am 11.08.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,69 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,300EUR das entspricht einem Plus von +3,40 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.541,18PKT (+0,10 %).
-8,81 %
-9,22 %
-4,11 %
-6,53 %
+1,46 %
-1,42 %
-57,19 %
+5,42 %
+611,32 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte