RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming-Geschäft
- RTL erhöht Umsatzprognose dank Sky-Übernahme
- Streaming-Prognose steigt auf 100 Millionen Euro
- Umsatz und Ebita steigen im Halbjahr deutlich an
LUXEMBURG (dpa-AFX) - RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam dabei vom Streaming-Geschäft. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland zwar, die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis wurde aber trotz eines besseren Streaming-Geschäfts unverändert belassen.
Der Konzernumsatz soll 2026 nun auf rund 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor stand hier noch eine Milliarde Euro an beiden Enden weniger auf dem Zettel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht das Management um Konzernchef Clement Schwebig indessen weiter bei 725 Millionen Euro. Im Streaminggeschäft werden für das Gesamtjahr operativ (bereingtes Ebita) nun allerdings rund 100 Millionen Euro erwartet. Bisher lautete die Prognose hier 25 bis 50 Millionen Euro.
In den ersten sechs Monaten kletterte der Konzernumsatz um rund vier Prozent auf 2,9 Milliarden Euro vor allem aufgrund der Übernahme von Sky Deutschland und des besseren Streaminggeschäfts. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) stieg indessen überproportional um fast die Hälfte auf 239 Millionen Euro. Der Medienkonzern profitierte dabei neben der Einbeziehung von Sky Deutschland auch von Beiträgen vom Streaming-Geschäft und der Inhalte-Tochter Fremantle./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 32,95 auf Tradegate (11. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,91 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -6,25 %/+15,63 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
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Die 15% Quellensteuer aus Luxemburg wird zu 100% angerechnet.....bisheriger Rechtsstand in Deutschland...bei Aktie RTL
Hallo Roberto24,
Meine Glaskugel sagt etwas komplett anderes.