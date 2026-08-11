TMTG im Zahlen-Schock: 238 Millionen Verlust, kaum Umsatz! Was ist da los?

Hauptgrund ist ein Einbruch bei nicht zahlungswirksamen Vermögenswerten. Allein digitale Vermögenswerte, verpfändete Digitalbestände und Aktien bescherten dem Konzern Verluste von mehr als 190 Millionen US-Dollar. Die operative Kostenexplosion verschärft das Bild: Die Ausgaben schossen um rund 275 Prozent auf mehr als 165 Millionen US-Dollar in die Höhe. Finanzchef Phillip Juhan machte dafür vor allem die Preisschwankungen digitaler Vermögenswerte verantwortlich.

Bei Donald Trumps Medienkonzern klaffen Umsatz und Verlust dramatisch auseinander. Die Trump Media & Technology Group (TMTG) hat im zweiten Quartal weniger als zwei Millionen US-Dollar eingenommen und zugleich einen Nettoverlust von mehr als 238 Millionen US-Dollar verbucht. Im Vorjahresquartal lag das Minus noch bei knapp 20 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz von 1,7 Millionen US-Dollar stammte überwiegend aus Werbung auf Truth Social. Immerhin legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 89 Prozent zu. Für neue Fantasie soll nun die umstrittene Truth API sorgen. Sie verschafft Kunden schnelleren Zugang zu Trumps Beiträgen. Mehr als zehn Verträge seien bereits geschlossen worden. Vor allem Hochfrequenzhändler zahlen dafür monatlich zwischen 60.000 und 100.000 US-Dollar.

Gleichzeitig zieht Trump Media bei zwei Vereinbarungen mit Crypto.com die Bremse. Der Fokus soll wieder stärker auf dem Mediengeschäft und der geplanten Fusion mit TAE liegen. Interimschef Kevin McGurn bezeichnete den Zusammenschluss mit dem Fusionsenergie-Unternehmen als den wichtigsten langfristigen Werttreiber. Der Haken: Kommerzielle Kraftwerke mit Fusionstechnologie gibt es bislang nicht.

Die Anleger ziehen bereits Konsequenzen. Die TMTG-Aktie verlor am Montag im regulären Handel mehr als acht Prozent und gab nach Börsenschluss noch einmal um 0,5 Prozent nach. Damit ist die Aktie nur noch einen Bruchteil ihres Ausgabekurses wert.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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